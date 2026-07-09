Yukatel ve Manisa Basket Şampiyonlar Ligi Ön Elemesinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yukatel ve Manisa Basket Şampiyonlar Ligi Ön Elemesinde

09.07.2026 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yukatel Merkezefendi ve Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 4 tur geçmeye çalışacak.

AVRUPA'da Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona ön eleme etabından başlayacak Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ve Glint Manisa Basket, gruplara kalabilmek için 4 tur geçmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi İsviçre'de yapılırken, Manisa Basket ilk turda Yunanistan'ın Rodos Adası temsilcisi Kolossos H Hotels BC ile, Merkezefendi ise Almanya ekibi Rasta Vechta ile eşleşti.

Eleme turu 14-20 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da oynanacak. Manisa Basket, Kolossos H Hotels BC'yi elemesi halinde çeyrek finalde Promitheas-BC Vienna eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Merkezefendi ise Rasta Vechta'yı geçmesi durumunda Benfica-Lions Cenevre eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

İki temsilcimiz bu turu da geçmeleri halinde yarı finalde birbirlerine rakip olacak. Eleme turunu zirvede tamamlayan takım Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yükselecek, elenen ekipler ise yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek. Normal sezon 6 Ekim'de başlayacak.

Kaynak: DHA

Merkezefendi, Uluslararası, Etkinlikler, Manisa, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yukatel ve Manisa Basket Şampiyonlar Ligi Ön Elemesinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Zirvesi’nde dünya basınından Ankara kedilerine yoğun ilgi NATO Zirvesi'nde dünya basınından Ankara kedilerine yoğun ilgi
Seferihisar’a kabusu yaşatan ayı vurularak öldürüldü Seferihisar'a kabusu yaşatan ayı vurularak öldürüldü
Duvar saatlerinden 48 kilo uyuşturucu ve tarihi eser çıktı Duvar saatlerinden 48 kilo uyuşturucu ve tarihi eser çıktı
İş yerine giderken fenalaşan esnaf sığındığı pastanede hayatını kaybetti İş yerine giderken fenalaşan esnaf sığındığı pastanede hayatını kaybetti
Gölette erkek cesedi bulundu Gölette erkek cesedi bulundu
Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Beştepe’den izlenimlerini aktardı Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Beştepe'den izlenimlerini aktardı

12:04
İzlanda Başbakanı’na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
İzlanda Başbakanı'na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
11:39
Erkan Kork’un Tahliyesine Karar verildi
Erkan Kork'un Tahliyesine Karar verildi
11:34
ABD Hamaney’in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
11:03
NATO Zirvesi için gelmişti, Türk kahvaltısına hayran kaldı: Daha önce hiç görmediğim yiyecekler var
NATO Zirvesi için gelmişti, Türk kahvaltısına hayran kaldı: Daha önce hiç görmediğim yiyecekler var
10:23
Eşini parçalayıp çöpe attı, “40 yılın zulmü vardı“ dedi
Eşini parçalayıp çöpe attı, "40 yılın zulmü vardı" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 12:28:53. #7.12#
SON DAKİKA: Yukatel ve Manisa Basket Şampiyonlar Ligi Ön Elemesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.