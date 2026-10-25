Yüksel Sarıçiçek, 82 kiloda dünya şampiyonu rakibine 7-1 yenilerek gümüş madalya aldı - Son Dakika
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Yüksel Sarıçiçek, 82 kiloda dünya şampiyonu rakibine 7-1 yenilerek gümüş madalya aldı

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Yüksel Sarıçiçek, 82 kiloda dünya şampiyonu rakibine 7-1 yenilerek gümüş madalya aldı
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Milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek, Astana'daki 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 82 kiloda gümüş madalya kazandı. Büyüklerde ilk kez güreştiği şampiyonada finalde 2025 dünya şampiyonu İranlı rakibine 7-1 yenilen Sarıçiçek, dünya şampiyonluğunu kaçırdı.

Kazakistan'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yüksel Sarıçiçek, grekoromen stil 82 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Yüksel Sarıçiçek, başkent Astana'daki organizasyonun ikinci gününde, 2025 dünya şampiyonu İranlı Gholamreza Javad Farokhisenjani ile finalde karşılaştı.

Dünya şampiyonalarında büyüklerde ilk kez güreşen milli sporcu, final müsabakasından 7-1 mağlup ayrıldı.

Böylece İranlı güreşçi üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olurken, Yüksel gümüş madalya aldı.

Yüksel Sarıçiçek, dün ikinci turda Çinli Halishan Bahejiang'ı 7-5, çeyrek finalde Katarlı Shahin Eidimohammad Badaghimofrad'ı 10-2 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükselmişti.

Milli güreşçi, yarı finalde de 77 kiloda iki dünya şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan Kırgız Akzhol Makhmudov'u 6-0 mağlup etmişti.

Dünya ikincisi Yüksel Sarıçiçek, madalya töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Son 2 dakikaya kadar her şey umduğumuz, planladığımız gibi gidiyordu. Nasipten öte yol yok. Bunu hepimiz de biliyoruz. Acemilik yaptım. Son aşamayı bir türlü yapamadım. Öndeyken puan almaya giderken kendim verdim. Ama daha bitmiş bir şey yok. Kemeri ülkeme getireceğim. 2027 Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat için seçmeler başlıyor. Tabii ki herkesin olimpiyat hayali vardır, benim de öyle. Seneye Dünya Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Dünya ŞampiyonasıKazakistanAstanaGümüşDünyaSporSon Dakika

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