Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'yi Kutladı - Son Dakika
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Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'yi Kutladı

Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe\'yi Kutladı
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolunda kutlayarak, hedeflerini açıkladı.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, " Fenerbahçe'yi kutluyorum. Hayırlısı olsun. Onların amacı bu sene Aziz Başkan başkanlığında şampiyon olmak. Bizim de hedefimiz dediğim gibi beşinciliği kovalamak." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan çok çok üstün bir takım olduğunu belirten Yıldırım, "Bizim rakibimiz de değil. Bu arada Fenerbahçe'yi, Şampiyonlar Ligi'ne katılmasından dolayı kutluyorum. Aynı kadro bugün burada devam etti. Biz bu maça elimizdeki kadroyla çıktık. Bu ne demek? 7 tane sakatımız vardı. Bunun 6 tanesi ilk 11 oyuncusuydu. Bu kadro işte elinden geldiğini yapıyor ama Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Galatasaray'a karşı gücümüz bu sene geçen seneye göre daha zayıf gibi gözüküyor." dedi.

Bu sene Türkiye'nin en genç kadrosunu kurduklarına dikkati çeken Yıldırım, Samsun'a yakışır bir futbol oynamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Yüksel Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye'de böyle bir yapılanmayı yapan tek Türk takımıyız. Yani başka hiçbir başkan bizim gibi uzun dönem düşünemiyor. Biz burada bir sahiplik olduğu için yapılanmamızı öyle yapıyoruz. Hem yetiştiren hem yarışan bir Samsunspor olacak Türkiye liglerinde. Bugünkü maça gelirsek de Fenerbahçe'nin mutlak galibiyet için geleceğini biliyorduk. Biz de elimizden gelen mücadeleyi yaptık ama maalesef Göztepe maçında nasıl 3. dakikada yediysek burada da yine 3. dakikada maç başladı. Gol yedik. İkinci yarı yine öyle oldu. Yani Samsunspor'un demek ki daha maçın başında bu gol yeme alışkanlığını sonlandırması lazım. Hocamızla bunu konuşacağım. Gerekeni yapması gerekiyor. Onun dışında bu kadar eksikle biz Fenerbahçe'ye karşı direndik. Gördünüz, Marius sakattı. Fatih Kaya oynuyordu."

Fenerbahçe'ye karşı santrforsuz oynadıklarını ifade eden Yıldırım, "Fenerbahçe sizi böyle yakalarsa, bizi yani, 2-0'la bana göre ucuz kurtulduk. Açık ve net söylüyorum. Fenerbahçe fark yapabilirdi ama takım gerçekten direndi. Fenerbahçe'yi kutluyorum. Hayırlısı olsun. Onların amacı bu sene Aziz Başkan başkanlığında şampiyon olmak. Bizim de hedefimiz dediğim gibi beşinciliği kovalamak. Olmazsa 6. oluruz, 7. oluruz ama yani Samunspor'un ölüsü bu ligde ilk 8'de olur. Bu kesin. Çünkü bizim sakatlarımız geldiğinde biz başka bir Samsunspor olacağız. Milli takım arasından sonra Türkiye gerçek Samsunspor'u izleyecek. O zamana kadar işte biz alabildiğimizce puan almaya çalışacağız. Çünkü ilk 5 hafta fikstürümüz çok zor." diye konuştu.

Futbolcularını mücadelelerinden dolayı kutlayan Yıldırım, "Ama en üzüldüğüm nokta bugün Fenerbahçe, Samsun'a gelmiş. Taraftar bizi yalnız bırakıyor. Bir sürü bahaneleri var. Stad uzak. Fiyat pahalı. O pahalı, şu pahalı. Fenerbahçe'nin dünya yıldızı var. Yani buna para veriyor. Seyredeceksiniz. Yani dünya böyle gidiyor. Bir oyuncu almak için manyak paralar veriyoruz. Milyon avrolar veriyoruz. Bunu gidip de 3 dolar, 5 dolar ya da avrolara bilet satarak yapamazsınız. Samsunspor'un başka hiçbir geliri yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'yi Kutladı - Son Dakika

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