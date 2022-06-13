Yükselme grubu maçlarının ilk haftasında 25 gol kaydedildi

Denizli Süper Amatör Lige Yükselme Grubu maçlarının ilk haftasında oynanan 6 karşılaşmada toplam 25 gol kaydedildi.

Denizli Süper Amatör Lige Yükselme Grubu maçlarının ilk haftasında A ve B Gruplarında oynanan 7 karşılaşmada toplam 25 gol kaydedildi. En farklı sonucu Irlıganlıspor - Gürpınarspor karşısında 6-1'lik sonuçla aldı. Akkonak Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmada Beşyıldızspor - Çıtakspor karşısında 4-1'lik sonuçla net bir galibiyet aldı. Müsabakayı değerlendiren Beşyıldızspor Teknik Sorumlusu Hasan Metin, "İyi bir havada güzel bir galibiyet aldık. İlk maç bizim açımızdan çok önemliydi. Rakibimizde iyiydi. Ancak bizim daha iyi daha güçlü olduğumuzu bir kez daha ispatlamış olduk. İlk maçımıza galibiyet ile başlamamız bizi daha da mutlu etti. İnşallah bundan sonraki maçlarımıza da aynı hava ile çıkıp galip gelerek Süper Amatör Ligine çıkacağız inşallah" dedi.

"Oyuncularıma teşekkür ediyorum"

Akkonak Stadı'nda oynanan ikinci karşılaşmada Tavas Birlikspor karşısında 4-0'lık sonuçla farklı bir galibiyet aldı. Müsabakayı değerlendiren İstikalspor Teknik Sorumlusu Melih Özbudak, oynanan oyun ve gösterilen performanstan memnun olduğunu belirterek, "Bu gün tam anlamı ile istediklerimizi sahaya yansıtan bir takım vardı. İstiklalspor'un temposu düşük. İstiklalspor'un maç eksiği var diyen herkes bu gün herkes keyif aldı. Bende keyif aldım. Takımıma teşekkür ediyorum. Çarşamba günü zorlu bir maçımız var. İnşallah bu şekilde devam ederek hedefimiz olan Süper Amatör Lige çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Süper Amatör Lige yükselme grubu maçlarında ilk hafta toplu sonuçları ise şu şekilde oluştu:

Çıtakspor: 1 Beşyıldızspor: 4, Karayahşilerspor: 1 Yeşil Çınarspor: 4, Gürpınarspor: 1 Irlıganlıspor: 6, Tavas Birlikspor: 0 Denizli İstiklalspor: 4, Tekkeköyspor: 1 Bereketli Spor Kulübü: 2, Denizli Adaletspor: 1 Çardak Belediyespor: 0 - DENİZLİ