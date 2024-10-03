Yunan sunucudan Yusuf Yazıcı'ya Atatürk tehdidi - Son Dakika
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Spor

Yunan sunucudan Yusuf Yazıcı'ya Atatürk tehdidi

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Yunan takımı Olympiakos'a transfer olan Yusuf Yazıcı, Yunanlılar tarafından Atatürk paylaşımı yapmaması konusunda tehdit edildi. Yazıcı'ya, Yunan ekibi ve fanatik bir sunucu tarafından Atatürk'ü övmemesi konusunda uyarılar yapıldı.

03.10.2024 15:16  Güncelleme: 15:30
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Ara transfer dönemine kadar kulüpsüz kalması beklenen Yusuf Yazıcı sürpriz bir kararla Yunanistan takımı Olympiakos'a imza attı.

Kırmızı-beyazlılarda ilk maçına çıkmak için gün saymaya başlayan Yusuf Yazıcı şimdiden Yunanistan'da olay oldu. Yusuf Yazıcı'ya fanatik bir sunuzu tarafından uyarı geldi.

Fanatik sunucu, Takis Tsoukalas bir Youtube kanalında yaptığı konuşmada Yusuf Yazıcı için "Gelecek, futbolunu oynayacak, parasını alacak ve tubeki (Yunan halk dansı) yapacak. Eğer Kemal'den (Atatürk) başlarsa, başka ne olur bilmiyorum" dedi.

Yunan sunucudan Yusuf Yazıcı\'ya Atatürk tehdidi

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Son Dakika Spor Yunan sunucudan Yusuf Yazıcı'ya Atatürk tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Beykozlu:
    Baş Komutan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürkü onlar iyi tanır denizde babaları çünkü Ne Mutlu Türküm Diyene… 111 11 Yanıtla
  • Behzat:
    sende zerre karakter varsa bırakır gelirsin. 91 5 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Yalan be kardeşim kendileri ağzından düşürmüyo ters psikoloji yapıyolar onların dostu zaten 15 46 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Ne olacak?Bir kez daha denize dökeriz...En fazla o olur... 37 5 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Çanakkalede anzak mezarlığı var yunan mezarlığı yok neden acaba 16 24 Yanıtla
  • Yalnız Kurt:
    Kemal sizin muuza goydu ondanmı acaba 32 2 Yanıtla
  • Yaw he:
    Ne kadar yok saymaya çalışsanız da tarih tekerrürden ibarettir... boğazın suyu soğuktur... Elbet bir gün... 27 3 Yanıtla
  • Özgür Özer:
    Ben olsam hergün en az 10 paylaşım yaparım bu sırtaki kafalılara 27 1 Yanıtla
  • sertug:
    demekki zamanında iyi kymuşuz 21 1 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    o değilde hani avrupa ligi ve şampiyonlar ligi halkın televizyonu trt deydi ?? yersen Tabii 12 1 Yanıtla
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