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Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas dirseğinden ameliyat edildi - Son Dakika

Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas dirseğinden ameliyat edildi

26.11.2021 09:48
Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas dirseğinden ameliyat edildi

Tek erkeklerde dünya 4 numarası Stefanos Tsitsipas, sağ dirseğinden ameliyat edilmesi nedeniyle kortlardan bir süre uzak kalacak.

Tek erkeklerde dünya 4 numarası Stefanos Tsitsipas, sağ dirseğinden ameliyat edilmesi nedeniyle kortlardan bir süre uzak kalacak.

Geçen hafta katıldığı ATP Finalleri sırasında sakatlanarak turnuvadan çekilmek zorunda kalan Yunan tenisçi, sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından hastanedeki fotoğrafını paylaşan 23 yaşındaki tenisçi, sağ dirseğinden ameliyat edildiğini ve kortlardan bir süre uzak kalacağını belirtti.

Yeni sezona hazır hale gelmek için umutlu olduğunu kaydeden Tsitsipas, "Daha mutlu ve sağlıklı bir geleceğe odaklandım. İki hafta sonra Dubai'de sezon öncesi hazırlıklara başlamaya ve Avustralya Açık'a kadar hazır hale gelmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Stefanos Tsitsipas, kariyerinin en iyi grand slam derecesine, bu yıl Fransa Açık'ta finale kalarak ulaşmıştı.

Sosyal paylaşım sitesi, Facebook, Yunan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas dirseğinden ameliyat edildi - Son Dakika Spor


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