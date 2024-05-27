Kadın hakem Stephanie Frappart, Yunanistan kupa finalinde saldırıya uğradı

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Dünyaca ünlü kadın hakem Stephanie Frappart, dün Yunanistan kupa finali sırasındafutbolcuların kendsine saldırması sonucu polis tarafından sahadan çıkarıldı. Fransız hakem, Panathinaikos ile Aris arasındaki kupa finalini yönetmek üzere seçildi. Frappart,bir Yunan hakemin olası şiddet veya önyargı endişeleri nedeniyle bu görev için seçildiği bildirildi.

Ancak, oyuncular ve teknik ekiplerin öfkeli tepkileri sonrası ciddi bir tehlike altına girdi ve polis eşliğinde hızla sahadan çıkarıldı. Frappart, bu sert geçen maçta 12 sarı kart gösterdi ve üç oyuncuyu oyundan attı.

Durum, Panathinaikos'un 97. dakikada galibiyet golünü atması ve Aris'in ikinci yarıda iki oyuncusunun kırmızı kart görmesiyle daha da kötüleşti. Bu geç gol ve Frappart'ın verdiği cezalar, duyguların taşmasına neden oldu ve Aris'in yedek kulübesindeki oyuncular ve teknik ekip hakeme tepki gösterdi.

Görüntülerde, Frappart'ın oyuncular ve teknik ekip tarafından çevrelendiği ve polislerin onu güvenli bir şekilde sahadan çıkarmak için bariyer oluşturduğu görülüyor. Şaşırtıcı bir şekilde, Aris kulüp başkanı Theodoros Karypidis'in de hakemle yüzleşmek için sahaya indiği görüldü.

Kupa finali, taraftar sorunları endişesi nedeniyle kapalı kapılar ardında oynanıyordu. Frappart, Yunanistan kupa finalini yöneten ilk kadın hakem olarak tarih yazdı ve bu, onun rekor kitaplarına adını kazıdığı ilk olay değil. 2019'da büyük bir erkekler Avrupa maçını ve bir Fransız Ligue 1 maçını yöneten ilk kadın hakem oldu. 2020'de ise Şampiyonlar Ligi maçını yöneten ilk kadın hakem olarak bir ilki daha başardı.

Frappart, 2022 Katar Dünya Kupası sırasında tamamı kadınlardan oluşan bir hakem ekibiyle erkekler Dünya Kupası maçını yöneten ilk kadın hakem olarak öncü olmaya devam etti.