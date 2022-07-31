Kariyerinde Osijek, Bayer Leverkusen ve Dinamo Kiev 'de forma giyen Vida, 2018 yılında bonservis bedeli ödenmeden transfer olduğu Beşiktaş formasıyla 163 maçta 16 kez ağları sarsarken, birer Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferi yaşadı.

Kaynak: AA

Domagoj Vida, Yunanistan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Domagoj Vida, AEK'ya transfer oldu - Son Dakika

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