Yunanistan ve Sırbistan Çeyrek Finale Yükseldi
2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Yunanistan ve Sırbistan çeyrek finale çıkmayı başardı.
Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu maçları başladı.
Çekya'daki Brno Sergi Merkezi'nde oynanan karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük sağlayan Yunanistan ile Sırbistan çeyrek finale yükseldi.
Müsabakalarda Yunanistan Fransa'yı 3-0, Sırbistan ise Hırvatistan'ı 3-1 yendi.
Sırbistan ile Yunanistan, çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Yunanistan ve Sırbistan Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?