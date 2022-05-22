Yunus Akgün'den Adana Demirspor taraftarına veda: "Beni takip etmeye devam edin" - Son Dakika
Üye Girişi

Yunus Akgün'den Adana Demirspor taraftarına veda: "Beni takip etmeye devam edin"

22.05.2022 23:51
Yunus Akgün'den Adana Demirspor taraftarına veda: "Beni takip etmeye devam edin"

Ligin son maçı ile birlikte sözleşmesi biten ve takımı Galatasaray'a dönecek olan başarılı futbolcu Yunus Akgün, sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

Ligin son maçı ile birlikte sözleşmesi biten ve takımı Galatasaray'a dönecek olan başarılı futbolcu Yunus Akgün, sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Yunus, maç içinde de oyundan alındıktan sonra başkan Murat Sancak'ın yanına giderek elini öptü.

Yunus yayınladığı veda mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Benim için bu mesajı yazmak oldukça zor ama A'dan Z'ye hepinize çok borçlu olduğumu biliyorum. Burada, bu güzel şehirde ve bu büyük kulüpte geçirdiğim günleri asla unutmayacağım.

Başta Başkanımız Murat Sancak'a (Bir başkandan çok daha fazlası, Ağabey, Baba... ), Asbaşkanımız Metin Korkmaz'a, üzerimde bu bir sene içerisinde en az alt yapıda ki hocalarım kadar emeği olan, benim için çok değerli olan ve bir ömür boyu çok değerli kalacak Vincenzo Montella hocama, Yönetim Kurulu üyelerimize, Sportif Direktörümüz Gökhan Göktürk'e, kulüp emekçilerimize, 2 yıldır beraber Mavi-Lacivertli formayı terlettiğimiz takım arkadaşlarıma, abilerime, kardeşlerime ve siz güzel, coşkulu, asi ve büyük sevdalı Adana Demirspor taraftarlarına yaşattığınız her şey için teşekkür ederim. Burada bulunduğum süre içerisinde bir gün bile mutsuz olmadım ve bir gün bile umudumu kaybetmedim. Adana Demirspor forması giymek ve bu kulüpte oynamak gerçekten çok özeldi ve hep öyle kalacak. Bir tane Çubuklu Adana Demirspor formamı evime götürüyorum, kim bilir belki bir gün yine buluşuruz. Bu sürede beni takip etmeyi unutmayın, sizleri onurlandırmaya devam edeceğim ve hep kalbimin bir köşesi Mavi-Lacivert olacak."

(Zafer Şahin/İHA)

Yunus Akgün'den Adana Demirspor taraftarına veda: Beni takip etmeye devam edin
Yunus Akgün'den Adana Demirspor taraftarına veda: Beni takip etmeye devam edin

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Yunus Akgün, Galatasaray, Medya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunus Akgün'den Adana Demirspor taraftarına veda: 'Beni takip etmeye devam edin' - Son Dakika


Son Dakika
23:39 Şampiyonluğu gölgede bıraktı! Sadece külotuyla kalan Pep Guardiola'dan soyunma odasında olay kutlama
23:06 Süper Lig'de son haftaya "Super Mario" damgası! 5 gol atan Balotelli 7-0'lık galibiyette büyük rol oynadı
23:04 Koronavirüste 22 Mayıs tablosu: 905 yeni vaka tespit edildi, 5 kişi vefat etti
23:02 Koronavirüste vaka sayıları binin altına düştü, Bakan Koca mesajı verdi: 3 gün üst üste binin altında kalırsa maske zorunluluğu kalkacak
23:00 Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan canlı yayında istifa etti: Önümüzdeki yıl görev almayı düşünmüyorum
21:40 Safiye Soyman'dan skandal "aldatma" açıklaması: Her erkek yapar, bana hissettirmiyorsa aldatsın
21:25 CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, 5.kez Avrupa'nın en büyüğü oldu
21:22 Irak'ta çıkan kum fırtınası hayatı felç etmişti! Resmi tatil ilan edildi
21:00 İtalya'da şampiyon Milan! 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona erdi
20:55 Tam yaz geldi derken yeniden sıcaklıklar düşüyor, yağışlı günler geliyor! Meteoroloji'den birçok ile yağış uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 00:06:00. #1.11#
SON DAKİKA: Yunus Akgün'den Adana Demirspor taraftarına veda: "Beni takip etmeye devam edin" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement