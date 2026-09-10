Yunus Akgün: Sporting maçında hakem kararları sonucu etkiledi - Son Dakika
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Yunus Akgün: Sporting maçında hakem kararları sonucu etkiledi

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Galatasaray kaptanı Yunus Akgün, Sporting'e 3-1 kaybettikleri maçta hakem kararlarının mağlubiyete neden olduğunu söyledi. Akgün, verilmeyen kırmızı kart ve penaltı kararının oyunun önüne geçtiğini belirterek takımın kalitesiyle bu sonucu tersine çevirebileceklerini ifade etti.

Galatasaray Futbol Takımı kaptanlarından Yunus Akgün, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda 3-1 kaybettikleri Sporting maçında hakem kararlarının sonuca etki ettiğini ileri sürdü.

Yunus, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda yapılan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maça çok iyi hazırlandıklarını aktaran Akgün, şunları söyledi:

"Açıkçası hafta içi çok iyi hazırlanmıştık. Tamamen topa hakimdik ve oyun istediğimiz gibi gidiyordu. 1-0 öne geçtik ama ardından geçişten bir gol yedik. Hocamız geçişlerde çok iyi oldukları konusunda bizi çok uyarmıştı. Golü yedikten sonra hakemin verdiği kararlar bizi etkiledi. Batrakov'un bir pozisyonu var. Rakibin ayağı çok yukarıda ve kramponunun altı arkadaşımıza geldi. Bence kırmızı karttı. İkinci yarı penaltı kararı var. Hakem maçın önüne geçti. Topa sahiptik ve oyunu biz yönlendiriyorduk. Basit hatalar ve hakem kararları mağlubiyete neden oldu. Bundan sonra vereceğimiz reaksiyon çok önemli. Geçen sezon da böyle kötü başlayıp reaksiyon vermiştik. Bugünkü sonucu tersine çevirebileceğimizi düşünüyorum. Bu kalitemiz ve gücümüz var."

Hakem kararlarının takımın konsantrasyonunu etkilediğini belirten Akgün, "Oyuna ortaktık ve maç 1-1'di. Yanlış bir penaltı kararı verildi. Ardından frikikten gol yedik. Bundan sonra düştük. Biz Galatasaray'ız. İyi reaksiyon vermek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Yunus Akgün, sakat oyuncuların eksikliğinin kendilerini etkileyip etkilemediğine ilişkin soruya, "Lemina, Osimhen ve Abdülkerim ağabey bizim için çok önemli oyuncular. Bize önemli katkılar verdiler ama onlardan ziyade bugün de iyi başladık. Her şey istediğimiz gibiydi. Hakem hatalarından dolayı bu sonuç ortaya çıktı. Üzgünüz ama önümüzde çok maç var. Geçen sezon da kötü başlayıp iyi reaksiyon vermiştik. Sakatlığı bulunan arkadaşlar döndüğünde daha güçlü bir Galatasaray olacaktır." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Yunus Akgün, Galatasaray, Sporting, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunus Akgün: Sporting maçında hakem kararları sonucu etkiledi - Son Dakika

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