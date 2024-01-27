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Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika
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Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor

FA Cup 4. tur maçında Leicester City, sahasında Birmingham'ı 3-0 yenerek bir üst tura çıktı. Maçın 72. dakikasında Galatasaray'dan kiralık olarak gönderilen milli futbolcu Yunus Akgün harika bir gol atarak izleyenleri hayrete düşürdü.

Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün\'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
27.01.2024 - 20:00,  Güncelleme: 20:15
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İngiltere FA Cup karşılaşmasında Leicester City sahasında kozlarını paylaştığı Birmingham'ı 3-0 yendi. Mücadelede Galatasaray'dan kiralık olarak gönderilen Yunus Akgün harika bir gol attı.

YUNUS HARİKA BİR GOL ATTI

Ev sahibi Leicester'e galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Jamie Vardy, 72. dakikada Yunus Akgün ve 88. dakikada Dennis Praet kaydetti. Leicester City'nin bir sonraki turdaki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.

İşte Yunus'un o golü;

Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
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Galatasaray, Yunus Akgün, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika
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