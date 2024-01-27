20:00 • •
İngiltere FA Cup karşılaşmasında Leicester City sahasında kozlarını paylaştığı Birmingham'ı 3-0 yendi. Mücadelede Galatasaray'dan kiralık olarak gönderilen Yunus Akgün harika bir gol attı.
Ev sahibi Leicester'e galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Jamie Vardy, 72. dakikada Yunus Akgün ve 88. dakikada Dennis Praet kaydetti. Leicester City'nin bir sonraki turdaki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.
İşte Yunus'un o golü;
Son Dakika › Spor › Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika