Yunus Emre Akyüz Dünya Şampiyonasına Hazırlanıyor

17.05.2026 11:34
Milli golbolcü Yunus Emre Akyüz, Çin'deki Dünya Şampiyonası için altın madalya hedefliyor.

Milli golbolcü Yunus Emre Akyüz, Çin'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bebeklik döneminde kuvözde maruz kaldığı ışık nedeniyle görme kaybı yaşayan Yunus Emre, öğretmenlik mesleğiyle spor kariyerine birlikte devam ediyor.

Görme engeline rağmen pes etmeyen milli sporcu, 2015 ve 2025 yılında yaşadığı Avrupa şampiyonluklarının ardından yıllardır taşıdığı ay-yıldızlı formayla şimdi gözünü 2026 Dünya Şampiyonası'na çevirdi.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takımla Çin'de 6-16 Haziran'da düzenlenecek Golbol Dünya Şampiyonası'na hazırlanan 33 yaşındaki Yunus Emre, zirve hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Yunus Emre Akyüz, AA muhabirine, yüzde 90 görme engeli bulunduğunu belirtti.

Işığı hafif sezebildiğini anlatan Yunus Emre, "Karanlıkta biraz daha görme seviyem azalıyor. Doğduktan sonra havale geçirmişim. Sonra sarılık kuvözüne almışlar. Orada ufak bir hata edilmiş. Normalde göze bez bağlanması gerekiyorken benim gözüme bağlanmamış. Kuvözün sarı ışığına çok maruz kaldığım için göz sinirlerim yavaş yavaş öldü ve bu hastalığa sahip oldum. O da hayatım boyunca beni etkiledi." dedi.

"Şimdi dünya şampiyonluğu istiyoruz"

Ankara'da Göreneller Görme Engelliler İlkokulu'nda 1998 yılında golbolle tanıştığını anlatan Yunus Emre, 2015'te profesyonel kariyerinin başladığını dile getirdi.

Milli takıma girmek için yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayan Yunus Emre, "2015 yılında milli takıma girmeye hak kazandım. Ondan sonra Dünya Yaz Oyunları'nı kendime hedef koydum. Dünya Yaz Oyunları'na katılıp dördüncü olduk. Sonra Litvanya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez kadınlarda ve erkeklerde şampiyon olduk. O takımda bulundum." ifadesini kullandı.

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil ettiğini aktaran milli sporcu, daha sonra eğitim ve öğretmenlik hayatı nedeniyle milli takıma bir süre ara verdiğini söyledi.

Öğretmenliğe başladıktan sonra 2022 yılında tekrar golbole döndüğüne işaret eden Yunus Emre, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası'nda 2025'te tekrar şampiyonluk nasip oldu. Yani hem 2015 hem de 2025 Avrupa Şampiyonası'na gitmiş birisi olarak en iyi şekilde takımımızı temsil ettik. 2026 Dünya Şampiyonası'na kota elde ettik. Hem bayanlarda hem erkeklerde hedefimiz önce Avrupa şampiyonu olmaktı, olduk. Şimdi dünya şampiyonluğu istiyoruz. Türkiye'ye her zaman ilkleri golbol branşı getirdi. 2026 yılındaki Dünya Şampiyonası için bu son hazırlık kampımız. Kendimin ve takımımızın isteği şampiyon olmak. İkincilik ya da üçüncülük bize yakışmaz. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Çin'e gidip inşallah o kupayı Türkiye'ye getirmek istiyoruz."

Yunus Emre Akyüz, 2026 yılının Türkiye için spor yılı olacağını düşündüğünü dile getirerek, "Hem futbol takımımız hem voleybol takımımız hem bizim için çok uğurlu olacağını düşünüyorum. Tüm kulvarlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

