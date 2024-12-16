Yunus Emre İlkokulu\'ndan Satrançta Büyük Başarı

Spor

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen satranç turnuvasında, Yunus Emre İlkokulu öğrencileri büyük bir başarıya imza attı. Turnuvaya 7, 8, 9, 10 ve 11 yaş kategorilerinde katılan öğrenciler, toplam 9 madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Yaş gruplarına göre il birinciliğinden il üçüncülüğüne kadar farklı dereceler elde eden öğrenciler, hem okullarını hem de Kütahya'yı gururlandırdı. Yunus Emre İlkokulu Satranç Öğretmeni Murat Arapoğlu ve Okul Müdürü Kadir Değirmen, öğrencilerinin başarılarının her yıl artarak devam ettiğini ifade etti.

Turnuvada gösterdikleri üstün performansla adından söz ettiren Yunus Emre İlkokulu, gelecekte de satranç alanında yeni başarılara imza atmayı hedefliyor. - KÜTAHYA