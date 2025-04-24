Yunusemre Belediyesi 23 Nisan Futbol Turnuvası Sonuçlandı

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor tarafından organize edilen 23 Nisan Futbol Turnuvası, 12 takımın katılımıyla yapıldı.

Yunusemre Belediyesi 23 Nisan Futbol Turnuvası coşkuyla gerçekleştirildi. Evrenos Kasap Emin Kaçar Futbol Altyapı Tesisleri'nde düzenlenen turnuvada 12 takım ter döktü. Heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Manisaspor birinci, Turgutlu Gençordu ikinci, Yunusemre Belediyespor üçüncü, Akhisar Yıldırımspor ise dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupalarını takdim eden Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, tüm takımları mücadelesinden ötürü tebrik etti. Başkan Kanik, "Çocuklarımızın bayramı olan 23 Nisan, aynı zamanda ulusal egemenliğimizin de sembolüdür. Bu özel günde şehrimizin güzide takımları ile bir arada olmaktan mutluluk duyduk. Katılımcı tüm takımlarımız adına faydalı bir turnuva oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA