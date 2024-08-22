Yunusemre Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi\'nde Özel Öğrencilere Yüzme Kursu

Spor

Yunusemre Belediyesi Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel öğrenciler kendilerine özel olarak düzenlenen yüzme kursu ile gönüllerince eğlendi. Hem serinleyen hem de keyifli dakikalar geçiren öğrencilerin velileri Başkan Balaban ve ekibine teşekkür etti.

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalar ile adından sıkça söz ettiren Yunusemre Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel öğrencilere özel yüzme kursu düzenledi. Muradiye Sosyal Tesisleri'nde birebir yüzme eğitimin verildiği kursta merkezde eğitim gören özel öğrenciler hem keyifli dakikalar geçirdi hem yüzme dersi aldı. Özel öğrencilerin ilk yüzme dersi heyecanına Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Gök ve Sağlık İşleri Müdürü Birsen Öcal da ortak oldu. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın talimatı ile başlatılan özel kurs kapsamında merkezde eğitim alan özel bireylerin eğlenerek yüzmeyi öğrenmesi amaçlanıyor.

Her hafta Çarşamba günü bir saatliğine verilecek olan yüzme kursu ile özel bireylerin hem sosyal hayatta daha aktif rol alması hem de fiziksel gelişimleri hedefleniyor. Düzenlenen yüzme kursu sayesinde çocuklarının hem eğlendiğini hem de yüzmede kendilerini geliştirdiğini belirten özel öğrencilerin velileri ise böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Veliler ayrıca, özel birey çocuklarına bu imkanı sağlayan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a teşekkürlerini sundu. - MANİSA