Yunusemre Belediyesi\'nden Ücretsiz Açık Hava Spor Etkinliği

Sağlıklı bir yaşam için sporu alışkanlık haline getirmenin önemine dikkat çekmek isteyen Yunusemre Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz açık hava spor etkinliği başlattı. Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen bu spor etkinlikleri, her hafta salı ve perşembe günleri sabah saatlerinde gerçekleştirilecek.

Yunusemre Belediyesi, vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmalarını teşvik etmek amacıyla açık hava spor etkinlikleri düzenliyor. Laleli Yürüyüş Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerin ilki, büyük bir katılımla gerçekleşti. Uzman eğitmenler eşliğinde mat pilates ve zumba derslerinin verildiği etkinlikte, katılımcılar hem eğlendi hem de sağlık için spor yaptı. Yunusemre Belediyesi'nin ücretsiz olarak sunduğu bu spor aktiviteleri, özellikle kadınlar tarafından büyük ilgi gördü.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, hem açık havada spor yapmanın hem de sosyal bir ortamda bulunmanın keyfini yaşadıklarını belirterek, kendilerine bu imkanı sunan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a teşekkür etti. Spor etkinlikleri, her hafta salı ve perşembe günleri sabah 08.00 ile 09.00 saatleri arasında Laleli Yürüyüş Alanı'nda devam edecek. - MANİSA