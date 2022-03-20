Yunusemre Belediyesinden Çanakkale Zaferi anısına futbol turnuvası - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesinden Çanakkale Zaferi anısına futbol turnuvası

20.03.2022 16:55
Yunusemre Belediyesinden Çanakkale Zaferi anısına futbol turnuvası

Yunusemre Belediyespor, U9 yaş kategorisinde 8 takımın katılımıyla Çanakkale Geçilmez Futbol Turnuvası düzenledi.

Yunusemre Belediyespor, U9 yaş kategorisinde 8 takımın katılımıyla Çanakkale Geçilmez Futbol Turnuvası düzenledi.

Yunusemre Belediyespor tarafından Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle organize edilen Çanakkale Geçilmez Futbol Turnuvası, Yunusemre Belediyesi Evrenos Kasap Emin Kaçar Altyapı Tesislerinde gerçekleştirildi. U9 kategorisinde toplam 8 takımın katılımıyla büyük heyecan ve coşkuyla düzenlenen turnuva sonunda kupalar sahiplerini buldu. Turnuvada Göztepe birinci olurken, Kırkağaç Acaridmanyurdu ikinci, Altınordu üçüncü, Manisa Futbol Kulübü de dördüncü oldu. Anlamlı ve manevi değeri yüksek olan bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, tüm katılımcı takımları tebrik ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Alkan, "İnancın ve fedakarlığın sembolü olan Çanakkale destanının yıl dönümünde tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle yad ediyoruz. Ruhları şad olsun" dedi.

Turnuvaya katılan takımlar şöyle: Yunusemre Belediyespor, Manisa Fenerbahçe Futbol Okulu, Akhisar Yıldırımspor, Manisaspor, Göztepe, Manisa Futbol Kulübü, Kırkağaç Acaridmanyurdu, Altınordu. - MANİSA

Yunusemre Belediyesinden Çanakkale Zaferi anısına futbol turnuvası
Yunusemre Belediyesinden Çanakkale Zaferi anısına futbol turnuvası

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Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Yunusemre, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yunusemre Belediyesinden Çanakkale Zaferi anısına futbol turnuvası - Son Dakika


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