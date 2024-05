Yunusemre Belediyespor, 1965 Nurlupınarspor maçına odaklandı

Spor

Yunusemre Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig Play Out'ta pazar günü oynayacağı 1965 Nurlupınarspor maçına odaklandı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta sezonu 37 puanla 10. sırada tamamlayan Yunusemre Belediyespor, BAL Play Out Müsabakası'nda Süper Amatör Lig Play Off Grubu'nu ikinci sırada bitiren 1965 Nurlupınarspor ile karşılaşacak. 19 Mayıs Pazar günü saat 15.30'da Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanacak maça odaklanan Mavi Beyazlılar, sezonun son maçından galibiyetle ayrılıp Bölgesel Amatör Lig'e devam etmek istiyor. Teknik Sorumlu Fadıl Kantaşlı yaptığı açıklamada, uzun ve zorlu geçen maratonun sonunu mutlu bitirmek istediklerini söyledi. Sezonun son müsabakasının her iki takım açısından da önemli olduğunu kaydeden Kantaşlı, tüm futbolseverleri maça davet ederek, " Manisa'nın iki güzide takımının maçında futbolseverlere seyir zevki yüksek bir maç izlettirmek istiyoruz. Kaliteli kadrosu olan, iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Öncelikle centilmenliğin ön planda olduğu bir müsabaka diliyoruz. Biz de bu maça Türkiye Kupası dahil 29 maçlık zorlu maratondan geldik. Takım olarak çok emekler verdik. Özveriyle mücadele eden, hiçbir zaman pes etmeyen, çalışkan ve karakterli bir oyuncu grubumuz var. Hepsiyle gurur duyuyorum. Bu maçı da alnımızın akıyla geçip hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan 1965 Nurlupınarspor, Manisa Ali Kaya Süper Amatör Lig B Grubunu 19 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup bitirip BAL'a yükselme play-off grubuna kalmıştı. Yükselme grubunda 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan 1965 Nurlupınarspor, grubu kayıpsız kapatarak BAL'a yükselen Alaşehir Belediyespor'un ardından 10 puanla ikinci sırada tamamlamıştı. - MANİSA