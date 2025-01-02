Yunusemre Belediyespor, 2024 Yılında 199 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Spor

Yunusemre Belediyespor, 2024 Yılında 199 Madalya Kazandı

Yunusemre Belediyespor, 2024 Yılında 199 Madalya Kazandı

Yunusemre Belediyespor, 2024 yılında 18 branşta toplam 199 madalya ve 19 kupa kazanarak amatör sporda büyük bir başarı elde etti. Kulüp başkanı Bülent Kanik, elde edilen başarılarla gurur duyduklarını ve 2025 yılı için daha büyük hedefler belirlediklerini açıkladı.

02.01.2025 10:50  Güncelleme: 10:52
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Yunusemre Belediye spor, 2024 yılında başarıdan başarıya koştu. Amatör spora büyük önem veren Mavi Beyazlılar, mücadele ettiği 18 branşta toplam 199 madalya ve 19 kupa kazanarak göz doldurdu.

Manisa'nın amatör spordaki lokomotif kulüplerinden Yunusemre Belediyespor, 2024 yılında madalya ve kupalara ambargo koydu. 18 branşta mücadele eden Mavi Beyazlılar, yerel, ulusal ve uluslararası müsabakalarda mücadele ettiği geçtiğimiz yılı 43 altın, 49 gümüş ve 107 bronz madalya olmak üzere toplam 199 madalya ve 19 kupa ile tamamladı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, elde ettikleri başarılarla gurur dolu bir yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Kanik, "2024 yılındaki tablomuzu hesaplarken, yerel resmi takım sporları yarışmaları, ferdi branş ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde edilen başarıları baz aldık. Ferdi branş resmi yerel turnuvaları ile yerel özel turnuvaları bu tabloya dahil etmedik. Sporcularımız, katıldıkları müsabakalarda şehrimizi ve ülkemizi gururla temsil ederken, uluslararası arenada İstiklal Marşımızı dinletti. Ayrıca yaz spor okulumuz dolu dolu geçti. 14 branşta 3 binin üzerinde çocuk ve gencimizi sporla buluşturduk. Yine Yuntdağı'nda ilk kez yaz spor okulu kursları açtık. 2024 yılı gurur yılımız oldu" dedi.

2025 yılında kulübün vizyonunu daha yukarıya taşıyacaklarını kaydeden Kanik, "Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'ın amatör spor branşlarına olan olumlu bakışı, branş ayrımı yapmaksızın sporu ve sporcuyu desteklemesi, özellikle kadın ve çocuklarımızın adının geçtiği her alanda son derece pozitif olması, kulübümüzün en büyük gücü, ilham kaynağı ve yol haritası oldu. Başkanımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. Ortak başarımızın ışığıyla, sürekli büyüyen çalışma arzumuzla, yeni yılda birçok ilke imza atmayı planlıyoruz. 2025'te Yunusemre Belediyespor'u daha güzel yarınlara taşıyacağız" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor, 2024 Yılında 199 Madalya Kazandı - Son Dakika

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