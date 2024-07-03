Yunusemre Belediyespor Badmintoncuları Türkiye Şampiyonası'nda başarıya imza attı - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor Badmintoncuları Türkiye Şampiyonası'nda başarıya imza attı

Yunusemre Belediyespor Badmintoncuları Türkiye Şampiyonası\'nda başarıya imza attı

Yunusemre Belediyespor'un badmintoncuları, Çorum'da yapılan 9-11 Yaş Badminton Türkiye Şampiyonası'nda kupa ve madalyalara ambargo koydu. Şampiyonada çift kızlarda Irmak Denktaş ve Elif Ada Ceylan Türkiye şampiyonu oldu. İki sporcu ayrıca tek kızlarda da Türkiye 3'ncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. 9 yaş mix kategorisinde mücadele eden Can Abdullahoğlu ise Türkiye 3'üncüsü olarak alkış alırken, Yunusemre Belediyespor, 11 yaş genel sıralamada ise Türkiye 2'ncisi olmayı başardı.

03.07.2024 12:11  Güncelleme: 12:12
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Yunusemre Belediyespor'un badmintoncuları, Çorum'da yapılan 9-11 Yaş Badminton Türkiye Şampiyonası'nda kupa ve madalyalara ambargo koydu.

Yunusemre Belediyespor'un badmintoncularından büyük başarı. Mavi Beyazlı sporcular, Çorum'da düzenlenen 9-11 Yaş Badminton Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'nın gururu oldu. Şampiyonada çift kızlarda Irmak Denktaş ve Elif Ada Ceylan Türkiye şampiyonu oldu. İki sporcu ayrıca tek kızlarda da Türkiye 3'ncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. 9 yaş mix kategorisinde mücadele eden Can Abdullahoğlu ise Türkiye 3'üncüsü olarak alkış alırken, Yunusemre Belediyespor, 11 yaş genel sıralamada ise Türkiye 2'ncisi olmayı başardı. Şampiyonada Manisa'yı en iyi şekilde temsil etmenin onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Yunusemre Belediyespor Badminton Antrenörü İsmet Özel, "Bu başarıyı bekliyorduk. Emeklerimizin karşılığını aldık. Çok mutluyuz. Bizlere desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'a, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e ve Kulüp Başkanımız Bülent Kanik'e teşekkür ederiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor Badmintoncuları Türkiye Şampiyonası'nda başarıya imza attı - Son Dakika

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