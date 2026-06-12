Yunusemre Belediyespor Seda Çarıkçı ile yola devam edecek

Kadınlar Voleybol 2. Ligi ekiplerinden Yunusemre Belediyespor, geçtiğimiz sezon takımın başında başarılı bir performans sergileyen Başantrenör Seda Çarıkçı ile yeniden anlaşma sağladı. Mavi-beyazlı ekip, yeni sezonda üst sıraları hedefleyen güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalarına başladı.

Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Yunusemre Belediyespor, yeni sezon yapılanması kapsamında Başantrenör Seda Çarıkçı ile yeniden anlaşmaya vardı.

Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Kulüp Başkanı Bülent Kanik ile yöneticiler Metin Keleş ve Berkant Kayıkçı katıldı. Düzenlenen törende taraflar yeni sezon sözleşmesini imzalayarak yola devam kararı aldı.

Geçtiğimiz sezon genç kadrosuyla ligde kalma hedefini başarıyla gerçekleştiren Başantrenör Seda Çarıkçı, yeni sezonda daha iddialı bir takım oluşturmak için çalışacaklarını belirtti. Çarıkçı, "Geçen sezondan daha iyi mücadele eden, seyir zevki yüksek bir takım ortaya çıkarmak istiyoruz. Bunun için planlamalarımıza başladık. Bize destek veren Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'a, Kulüp Başkanımız Bülent Kanik'e, yönetimimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kulüp Başkanı Bülent Kanik ise teknik heyete duydukları güveni vurgulayarak, "Seda hocamızla yola devam etme kararı aldık. Kendisine güveniyoruz. Yeni sezon için transfer çalışmalarımıza başladık. Hedefimiz, ligde üst sıralara oynayan, mücadele gücü yüksek ve Yunusemre'yi en iyi şekilde temsil edecek bir takım kurmak. Yeni sezonun kulübümüz adına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yeni sezonda Başantrenör Seda Çarıkçı'nın yardımcılığı görevini Hüseyin Mustafa Çevik üstlenecek. Yunusemre Belediyespor'da teknik ekip ve kadro planlaması çalışmalarının önümüzdeki günlerde hız kazanacağı bildirildi. - MANİSA