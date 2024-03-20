Yunusemre Belediyespor\'da cimnastik kursu yoğun ilgi görüyor

Spor

Yunusemre Belediyespor'un kış dönemi cimnastik kursu yoğun ilgiyle devam ederken, haftanın iki günü verilen eğitimlerle çocuklara erken yaşlarda esneklik kazandırılıyor.

Yunusemre Belediyespor'da cimnastiğe ilgi artıyor. Manisa'da 15 branşta hizmet veren Mavi Beyazlı kulübün kış dönemi cimnastik kursu yoğun tempoda devam ediyor. Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi Spor Salonu'nda haftanın iki günü yapılan kurslarda eğitim gören çocuklar, günden güne esneklik kazanarak spora ilk adımı erken yaşlarda atmanın heyecanını yaşıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Cimnastik Antrenörü Esran Öten, öncelikli amaçlarının çocuklara sporu sevdirmek olduğunu söyledi. Cimnastiğin çocuğun gelişimine büyük faydası olduğunun altını çizen Öten, "Cimnastik, çocuklarımızın denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, koordinasyon gibi yetiler kazanmasını sağlar. Erken yaşta cimnastikle tanışan bir çocuk, ilerde olabilecek branş değişikliğinde kolayca ilerleme kaydedebilir. Kulübümüzde yaz kış organize ettiğimiz kurslarla çocuklarımızın gelişim çağını destekliyoruz. Onların özgüvenli, zinde, çevik ve mutlu bireyler olması için çalışıyoruz. Kurslarımız 5-11 yaş grubunda pazartesi ve salı günleri gerçekleşiyor. Kayıt olmak isteyenler 444 62 09 numaralı telefon hattımızdan detaylı bilgi alabilir" diye konuştu. - MANİSA