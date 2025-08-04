Yunusemre Belediyespor'da Seda Çarıkçı Dönemi Başladı - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor'da Seda Çarıkçı Dönemi Başladı

Yunusemre Belediyespor\'da Seda Çarıkçı Dönemi Başladı
04.08.2025 15:51  Güncelleme: 15:53
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Yeni sezonda Kadınlar 2. Ligi'nde Manisa'yı temsil edecek Yunusemre Belediyespor, başantrenörlük görevine Seda Çarıkçı'yı getirdi. Kulüp Başkanı Bülent Kanik, anlaşmanın hayırlı olmasını diledi. Seda Çarıkçı, genç oyuncularla başarılı bir kadro oluşturacaklarını belirtti.

Yeni sezonda Kadınlar 2. Ligi'nde Manisa'yı temsil edecek Yunusemre Belediyespor, başantrenörlük görevine Seda Çarıkçı'yı getirdi.

2025 - 2026 Sezonu Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Yunusemre Belediyespor'da Voleybol A Takımı Başantrenörlüğüne Seda Çarıkçı getirildi. Düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Bülent Kanik, anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

Başkan Kanik, "Kulübümüzde başarılı görevlerde bulunan Seda hocamızı ilk kez katılacağımız Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde başantrenörlüğüne getirmiş bulunmaktayız. Altyapıdan yetişen çocuklarımıza büyük emekler veren, onlarla şampiyonluk yaşayan hocamızın bu yıl ilk kez oluşturacağımız A takımda da başarılı işlere imza atacağına inanıyoruz. Hayırlısı olsun" dedi.

Çok mutlu olduğunu belirten Başantrenör Seda Çarıkçı ise 2. Lig'de Manisa ve Yunusemre'ye yakışır şekilde mücadele edeceklerine inandıklarını söyledi. Çarıkçı, "Yeni sezonda altyapı ve genç oyunculardan kurulu bir A takım kadromuz olacak. Mevcut kadroya birkaç deneyimli oyuncu transferi yapacağız. Amacımız genç oyuncularımızın bol süre alıp tecrübe kazanmasıdır. Gençlerimize üst seviye liglerde yeteneklerini gösterme fırsatı sunan, bizlere desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'a, Belediye Başkan Yardımcımız Hakan Gürtunca'ya ve beni bu göreve layık gören Kulüp Başkanımız Bülent Kanik'e ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Seda Çarıkçı'nın yardımcılığını ise Volkan Sözügüzel yapacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yunusemre, manisa, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor'da Seda Çarıkçı Dönemi Başladı - Son Dakika

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