Sporcular ve anneleri aynı sahada buluştu

Yunusemre Belediye spor, Anneler Günü'nü sporcular ve annelerini aynı sahada buluşturan mini voleybol turnuvasıyla kutladı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte anneler ve çocukları birlikte voleybol oynayarak unutulmaz anlar yaşadı.

Yunusemre Belediyespor tarafından düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde kulüp bünyesinde spor yapan çocuklar ile anneleri mini voleybol turnuvasında bir araya geldi. Etkinlik boyunca sporcular ve anneleri hem mücadele etti hem de keyifli vakit geçirerek aile olmanın mutluluğunu sahaya taşıdı.

Etkinliğe katılan Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, sporcuların başarısında ailelerin ve özellikle annelerin büyük pay sahibi olduğunu belirtti.

Kanik yaptığı açıklamada, "Bir sporcunun yetişmesinde en büyük fedakarlığı aileler, özellikle de anneler yapıyor. Çocuklarımızın her anında onların yanında olan, başarıları ve mutlulukları için büyük emek veren tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Sporun birleştirici gücü sayesinde bugün burada çok güzel bir aile ortamı oluştu. Yunusemre Belediyespor olarak bizler de bu birlik ve beraberlik ortamını çok önemsiyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan anneler ise organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Anneler, benzer etkinliklerin devam etmesini istediklerini ifade etti. - MANİSA