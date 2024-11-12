Yunusemre Belediyespor, Ege Bölgesi Güreş Turnuvası'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor, Ege Bölgesi Güreş Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

Yunusemre Belediyespor, Ege Bölgesi Güreş Turnuvası\'nda Şampiyon Oldu

Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Ege Bölgesi Cumhuriyet Turnuvası'nda U13'te takım halinde şampiyonluk elde ederken, U11'de ise üçüncülük mücadelesi verdi. Turnuvada toplamda 2 kupa ve 18 madalya kazanarak 2025 Türkiye şampiyonalarına hazır olduklarını gösterdiler.

12.11.2024 13:37  Güncelleme: 13:39
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Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Ege Bölgesi Cumhuriyet Turnuvası'nda U13'te takım halinde şampiyon olurken, U11'de ise üçüncü olmayı başardı.

Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri, Aydın'ın ilçesi Kuşadası'nda düzenlenen Ege Bölgesi Cumhuriyet Kupası Güreş Turnuvası'nda kupa ve madalyaları topladı. 6 ilden 250 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada grekoromen stilde mücadele eden Yunusemreli güreşçiler, toplamda 2 kupa ve 18 madalya kazanırken, 2025 yılında yapılacak Türkiye şampiyonalarına hazır olduğunu gösterdi.

U13'te takım halinde şampiyon, U11'de ise üçüncü olan Yunusemre Belediyespor'da U11 yaş grubunda 34 kiloda Mevlüt Eymen Olgun, 41 kiloda Yiğit Alp Çelik, 44 kiloda Muhammed Emin Ariç birinci, 57 kiloda Fahrettin Talha Keskin ikinci oldu. U13'te 30 kiloda Musa Yusuf Tekin, Çınar Şaşkın üçüncü, 38 kiloda Emir Artürk üçüncü, 34 kiloda Muhammed Ali Kalay birinci, 38 kiloda Ramazan Özman ikinci, 41 kiloda Ömer Faruk Ariç birinci, 62 kiloda Hamit Çalgın ikinci, 68 kiloda Seyit Yıldız birinci oldu. U15'te 41 kiloda Hakim Beytullah Kalay üçüncü, 75 kiloda Hasan Hüseyin Akbıyık ikinci olurken, U17'de ise 51 kiloda Civan Yalçin ve 60 kiloda Kadir Kadiroğlu ikinci, 65 kiloda Gökhan Ortaboy ve 92 kiloda Cengiz İbrahim Çelik üçüncü olmayı başardı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor, Ege Bölgesi Güreş Turnuvası'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika

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