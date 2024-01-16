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Yunusemre Belediyespor, Okul Sporları Judo Gençler Türkiye Birinciliği'nde madalyalar kazandı - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor, Okul Sporları Judo Gençler Türkiye Birinciliği'nde madalyalar kazandı

Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Judo Gençler Türkiye Birinciliği'nde 1 gümüş, 3 bronz madalya elde etti. Mavi Beyazlı judocular Manisa'nın gururu oldu. Başkan Arif Alkan, gelecek yıllarda daha büyük başarılar hedeflediklerini belirtti.

Yunusemre Belediyespor, Okul Sporları Judo Gençler Türkiye Birinciliği\'nde madalyalar kazandı
16.01.2024 - 12:24,
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Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Ordu'da yapılan Okul Sporları Judo Gençler Türkiye Birinciliği'nde 1 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Ordu'da düzenlenen 2023-24 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Judo Gençler Türkiye Birinciliği'nde başarılı bir performans sergiledi. Mavi Beyazlı judocular müsabakalarda 1 gümüş, 3 bronz madalya elde ederek Manisa'nın gururu oldu. Müsabakalar sonunda 48 kiloda Merve Kaya Türkiye 2'ncisi olurken, 57 kiloda Esma Karafil, 63 kiloda Fulya Ergen ve 66 kiloda Emin Levent Yelkenci Türkiye 3'üncüsü oldu. Sporcu ve antrenörleri tebrik eden Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, 2024 yılında başarı çıtasını daha yukarıya taşıyacaklarını söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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