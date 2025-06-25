Yunusemre Belediyespor, Minikler Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yunusemre Belediyespor, Minikler Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

Yunusemre Belediyespor, Minikler Güreş Türkiye Şampiyonası\'nda Şampiyon Oldu
25.06.2025 14:26  Güncelleme: 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta düzenlenen Minikler Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri, U10 yaş kategorisinde takım halinde Türkiye şampiyonu oldu ve farklı yaş kategorilerinde toplamda 9 madalya kazandı.

Sivas'ta 60 ilden 6 bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen Minikler Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri, U10 yaşta takım halinde Türkiye şampiyonu olurken, üç ayrı yaş kategorisinde ise 9 madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ta düzenlenen Minikler 10-11-12-13-14 Yaş Grekoromen ve Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda fırtına gibi esti. 10 minderde 60 ilden 6 bin 500 sporcunun rekor katılımıyla organize edilen büyük organizasyonda Manisa'yı temsil eden Yunusemreli güreşçiler, U10 yaşta takım halinde Türkiye şampiyonu oldu ve üç ayrı yaş kategorilerinde ise toplamda 9 madalyaya imza attı. U10 yaşta 48 kiloda Muhammed Emin Ariç, 62 kiloda Görkem Karaca Alkan altın madalya kazanırken, 44 kiloda Berat Tekin gümüş, 34 kiloda Muhammed Enes Angi ve 68 kiloda Eyüp Akbıyık bronz madalya kazandı. U13 yaşta 34 kiloda Musa Yusuf Tekin gümüş, 68 kiloda Seyit Ali Yıldız bronz, U14 yaşta ise 41 kiloda Hakim Beytullah Kalay altın, 34 kiloda Ayaz Şulan bronz madalyanın sahibi oldu.

Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik yaptığı açıklamada, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın destek ve öncülüğünde sporun birçok dalında başarıdan başarıya koştuklarını söyledi. Güreş altyapısında yeni şampiyonlar yetiştirdiklerinin altını çizen Kanik, "Bu tarihi organizasyonda madalyaları toplayarak Türkiye şampiyonu olan sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Şampiyonada 4-5 sporcumuz da çeyrek finallerde elenerek madalyayı kıl payı kaçırdı. Altyapımızda çok yetenekli, ahlaklı, pırıl pırıl evlatlarımız var. Çocuklarımızı gelecekte Avrupa ve Dünya şampiyonalarının kürsüsünde de göreceğimize inanıyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Yunusemre, Türkiye, manisa, Sivas, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor, Minikler Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’in iki ilçesinde orman yangını çıktı İzmir'in iki ilçesinde orman yangını çıktı
Trump: İran’ın nükleer tesislerine saldırarak savaşı durdurmak büyük bir gurur Trump: İran'ın nükleer tesislerine saldırarak savaşı durdurmak büyük bir gurur
4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor 4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor
Zabıta personeli kendini başından vurdu, belediye başkanı kolundan yaralandı Zabıta personeli kendini başından vurdu, belediye başkanı kolundan yaralandı
Donald Trump: Çin, İran’dan petrol almaya devam edebilir Donald Trump: Çin, İran'dan petrol almaya devam edebilir
Borsa İstanbul günü yüzde 3 yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü yüzde 3 yükselişle kapattı
Beşiktaş’tan Tolisso hamlesi Beşiktaş'tan Tolisso hamlesi
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
Dursun Özbek’ten ayrılığa veto Dursun Özbek'ten ayrılığa veto
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir

15:22
Resmi görüşmelere başladı bile Alvaro Morata, Galatasaray’dan ayrılıyor
Resmi görüşmelere başladı bile! Alvaro Morata, Galatasaray'dan ayrılıyor
14:17
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi?
22:39
Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı
Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı
22:28
Potanın Perileri uzatmalarda yıkıldı
Potanın Perileri uzatmalarda yıkıldı
22:16
Galatasaray’ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık Manneken Pis heykeline giydirildi
Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık Manneken Pis heykeline giydirildi
22:10
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı
21:58
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
21:45
Eşinin öldürdüğü Gözde’nin davasında sanığa indirimsiz hapis istemi
Eşinin öldürdüğü Gözde'nin davasında sanığa indirimsiz hapis istemi
21:40
Trabzonsporlu Sikan’dan Fatih Tekke’ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum
Trabzonsporlu Sikan'dan Fatih Tekke'ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum
21:17
Gareth Bale, doğduğu şehrin takımını satın almak istiyor
Gareth Bale, doğduğu şehrin takımını satın almak istiyor
21:06
Çanakkale Boğazı’nda tanker arızası Trafiğe kapatıldı
Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası! Trafiğe kapatıldı
21:00
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir
20:55
Dursun Özbek’ten ayrılığa veto
Dursun Özbek'ten ayrılığa veto
20:52
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2025 16:42:32. #7.13#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediyespor, Minikler Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.