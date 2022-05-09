Yunusemre Belediyespor satrançta Manisa şampiyonu - Son Dakika

Yunusemre Belediyesporlu satranççılar, Türkiye Kulüpler Takım Satranç Şampiyonası Manisa İl Yarışmalarında yine şampiyon olarak geleneği bozmadı.

Pandemi sebebiyle iki sezondur oynanamayan Türkiye Kulüpler Takım Satranç Şampiyonası Manisa İl Yarışmalarında 2021-2022 sezonu şampiyonu yine Yunusemre Belediyespor oldu. 9 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde toplam 7 tur üzerinden oynanan ve 8 takımın yer aldığı Manisa Şampiyonası'nda ter döken Yunusemre Belediyespor, çıktığı 7 maçın tamamını da kazanarak müthiş bir performans gösterdi. Şampiyon oldukları için mutlu olduklarını belirten Kulüp Antrenörü Hasan Alevnur, "Yaklaşık 2 yılı aşkın bir süredir takım olarak kendimizi hazır tuttuk. Bu sürede aramıza yeni katılan arkadaşlarımız da oldu. Amacımız Yunusemre Belediyesporumuzu 2. lige yükseltebilmek. Bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Manisa Şampiyonası'nda 7'de 7 yaparak ne derece formda olduklarını gösteren sporcularımıza, Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a ve Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ederiz." dedi.

Kulüp Başkanı Arif Alkan da yaptığı açıklamada, satrançta güzel bir ekip oluşturduklarını belirterek, "Yunusemre Belediyespor olarak en iddialı olduğumuz alanlardan biri de satranç. Kulüp oyuncularımızın pandemi sürecinde de antrenmanlarına çevrimiçi olarak devam ettiğini biliyorum. Son sezonun şampiyonu olarak liglere kaldığımız yerden yine şampiyon olarak devam etmek güzel. Hocamızı ve tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Güzel bir ekip oluşturduk. Kulüp olarak hedefimiz Manisa'mızı Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda en güzel şekilde temsil etmek. Ayrıca satrancı yaygınlaştırma adına Yunusemre Belediyespor Kulübü olarak bireysel turnuvalar düzenlemeye, mümkün olduğunca turnuvalara sponsor olmaya, yaz okullarımızda satranç dersleri vermeye de devam edeceğiz. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye destekleri için teşekkür ediyoruz." dedi.

Türkiye Kulüpler Takım Satranç Şampiyonası Manisa İl Yarışmalarında 2021/2022 sezonu şu şekilde sonuçlandı: 1. Yunusemre Belediyespor, 2. Turgutlu Belediyespor, 3. 45 Manisa Satranç Spor Kulübü. - MANİSA