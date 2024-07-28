Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Sümeyye Kaya Berlin'de gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Sümeyye Kaya Berlin'de gümüş madalya kazandı

Yunusemre Belediyespor\'un milli judocusu Sümeyye Kaya Berlin\'de gümüş madalya kazandı

Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Sümeyye Kaya, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası'nda 70 kiloda gümüş madalya kazandı. Kaya, kariyerinde dördüncü Avrupa Kupası madalyasını elde etti.

28.07.2024 12:20  Güncelleme: 12:22
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Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Sümeyye Kaya, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası'nda 70 kiloda gümüş madalya kazanarak başarılarına yenisini ekledi.

Yunusemre Belediyespor'un judocusu Sümeyye Kaya, Avrupa Judo Kupası'nda başarıya doymuyor. Genç milli judocu, 35 ülkeden 501 sporcunun katılımıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan Gençler Avrupa Judo Kupası'nda 70 kiloda gümüş madalya kazandı. Müsabakalarda kura gereği ilk turu maç yapmadan geçen Sümeyye, son 16 turunda Ukraynalı Maria Rytska'yı, çeyrek finalde Alman Tanja Gruenewald'ı, yarı finalde ise İsrailli Gaya Bar Or'u yenerek finale yükseldi. Sümeyye Kaya finalde Polonyalı rakibi Aleksandra Kowalewska'ya kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Elde ettiği madalyalarla Türkiye'nin gururu olan başarılı judocu, kariyerinde dördüncü Avrupa Kupası madalyasına imza atmış oldu. Sümeyye Kaya daha önce Çekya ve Bosna Hersek'te altın, Yunanistan'da bronz madalya elde etmişti. Hedefinin Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanmak olduğunu belirten Sümeyye Kaya, "Gururluyum. Hep daha iyisini başarmak için çalışıyorum. Bana destek olan Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'a, Kulüp Başkanımız Bülent Kanik'e, antrenörlerime ve aileme teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Sümeyye Kaya Berlin'de gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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