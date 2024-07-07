Yunusemre Belediyespor\'un milli judocusu Sümeyye Kaya, Gençler Avrupa Judo Kupası\'nda altın madalya kazandı

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Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Sümeyye Kaya, Çekya'nın Başkenti Prag şehrinde düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası'nda 70 kiloda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya daha imza attı.

Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Sümeyye Kaya, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Çekya'nın başkenti Prag şehrinde düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası'nda mücadele eden Sümeyye Kaya, 70 kilo finalinde karşılaştığı Alman rakibi Tayla Grauer'i yenerek altın madalya kazandı.

Avrupa Kupasında üçüncü madalyasını aldı

25 ülkeden 406 sporcunun katıldığı turnuvada kürsünün zirvesine çıkarak Türkiye'nin gururu olan başarılı judocu, böylelikle katıldığı Gençler Avrupa Judo Kupası'nda üçüncü madalyasını elde etmiş oldu. Sümeyye Kaya daha önce 26 - 27 Mart 2022 tarihinde Yunanistan'ın Atina kentinde yapılan Avrupa Judo Kupası'nda 78 kiloda bronz madalya kazanırken, 2 - 3 Mart 2024 tarihinde Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde düzenlenen Avrupa Judo Kupası'nda da 70 kiloda altın madalya kazanmıştı. Kulüp Başkanı Bülent Kanik, elde edilen başarıyla gurur duyduklarını belirterek, "Sporcumuzu, ailesini ve antrenörlerini yürekten kutluyoruz. Başarıları daim olsun. Amatör sporun dostu Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'a desteklerinden ötürü teşekkür ederiz" diye konuştu. - MANİSA