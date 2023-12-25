Yunusemre Belediyespor\'un milli wushucusu Afra Betül Çetinkaya bronz madalya kazandı

Yunusemre Belediyespor'un milli wushucusu Afra Betül Çetinkaya, İstanbul'da yapılan Avrupa Wushu Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Avrupa Wushu Şampiyonası, Türkiye Wushu Kung-fu Federasyonunun ev sahipliğinde İstanbul Büyükçekmece Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda gerçekleşti. 19 ülkeden 600'den fazla sporcunun katıldığı şampiyonada mücadele eden Yunusemre Belediyespor'un başarılı wushucusu Afra Betül Çetinkaya, büyük kadınlar tai chi dalında Avrupa 3.sü oldu. Afra'yı tebrik eden Kulüp Genel Koordinatörü Güliz Onater, wushuda 2023 yılını Avrupa madalyası ile kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Onater yaptığı açıklamada, "Bir büyük başarıya daha imza atarak bizleri gururlandıran sporcumuz Afra Betül Çetinkaya ile antrenörümüz Yusuf Çetinkaya'yı tebrik ederiz. 2023 yılında katıldığımız branşlarda çok sayıda ulusal ve uluslararası seviyede madalya kazandık. Mevcut başarılarla yetinmeyeceğiz. 2024 yılında daha çok çalışarak çıtayı daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyoruz" dedi. - MANİSA