Yunusemre Belediyespor\'un Minik Judocularından Büyük Başarı

Yunusemre Belediyespor'un minik judocuları, Okul Sporları Minikler Judo İl Birinciliğinde 29 madalya kazanarak gelecek için büyük umutlar verdi.

Yunusemre Belediyespor'un altyapı judocuları, katıldıkları turnuvalarda başarıdan başarıya koşarak gelecek için büyük ümitler veriyor. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları İl Temsilciliği tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Minikler Judo İl Birinciliğinde ter döken minik judocular, toplamda 29 madalya elde ederek alkış aldı. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği heyecanlı geçen müsabakalar sonunda 20 kiloda Arif Enes Pala, 22 kiloda Fatma Sare Tekeli, 25 kiloda Esila Er demir, 30 kiloda Yalın Aras Karataş, 34 kiloda Eyüp Ensar Düzlük, 36 kiloda Zeynep Çakal, 40 kiloda Buğlem Alya Tan, 46 kiloda Asım Eren Duran, +50 kiloda Ali Gürcan birinci olurken, 23 kiloda Ömer Barman, 25 kiloda Ayşe Miray Şahin, 26 kiloda Doruk Ege Şahinbaş, 30 kiloda Cemal Ensar Sezer, 34 kiloda Ulus Kurt, 50 kiloda Eren Yılmaz, +48 kiloda Nevranur Çam ikinci, 25 kiloda Cansu Canyurt ve Nuran Ceylan, 26 kiloda Ahmet Batın Günay, 28 kiloda Irmak Ayvalılar, 30 kiloda Hasan Hüseyin Demir ve Hüseyin Alim Karataş, 32 kiloda Cennet Bilgin ve Miray Dalgılıç, 34 kiloda Ömer Bahar, 36 kiloda Selma Erbir, 38 kiloda Mustafa Eymen Bal, 40 kiloda Ayşenur Angi, +48 kiloda Esmanur Taşdemir üçüncü oldu. - MANİSA