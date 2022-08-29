Yunusemreli judocular Sakarya'dan 4 madalyayla döndü - Son Dakika
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Yunusemreli judocular Sakarya'dan 4 madalyayla döndü

29.08.2022 14:15
Yunusemreli judocular Sakarya'dan 4 madalyayla döndü

Yunusemre Belediyesporlu judocular, Sakarya'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Haftası 10. Uluslararası Valilik Kupası Judo Turnuvası'nda 4 madalya kazandı.

Yunusemre Belediyesporlu judocular, Sakarya'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Haftası 10. Uluslararası Valilik Kupası Judo Turnuvası'nda 4 madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Judo İl Temsilciliği tarafından organize edilen 30 Ağustos Zafer Haftası 10.Uluslararası Valilik Kupası Yıldızlar-Ümitler Judo Turnuvası, 27 - 28 Ağustos tarihlerinde Sakarya'da yapıldı. Müsabakalarda mücadele eden Yunusemre Belediyesporlu judocular, yıldızlarda 1 altın, ümitlerde 3 bronz madalya elde etti. Yıldızlarda Buğra Filiz 50 kiloda şampiyon olurken, ümitlerde ise Sura Nil Karasu 52 kiloda, Fulya Ergen 63 kiloda, Abdullah İnci 81 kiloda üçüncü oldu. Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Halil Atmaca, katılımın yüksek olduğu uluslararası turnuvada genel olarak iyi bir performans ortaya koyduklarını söyledi. Madalya maçlarında bazı şansızlıklar yaşadıklarını kaydeden Atmaca, "Turnuvada daha fazla madalya kazanabilirdik. Birçok kategoride madalyaları kıl payı kaçırdık. Şampiyonluk kariyeri olan tecrübeli rakiplerimizin arasında çeyrek finallere, yarı finallere, üçüncülük maçlarına kadar giderek madalyalara yakın olduk. Elde ettiğimiz 4 madalyanın yanı sıra 5'inciliklerimiz, 7'nciliklerimiz de var. Sporcularımızın istekli ve gayretli mücadelesinden memnunuz. Hepsini kutluyorum. Önümüzde Balkan Şampiyonası var. İnşallah daha çok çalışıp başarı çıtasını daha da yukarı taşıyacağız. Bizlere destek olan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e, Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a ve sporcu velilerimize teşekkür ederiz" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Yunusemre, Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunusemreli judocular Sakarya'dan 4 madalyayla döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunusemreli judocular Sakarya'dan 4 madalyayla döndü - Son Dakika
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