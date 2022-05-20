Yunusemre Belediyesporlu Sümeyye dünyanın zirvesinde - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesporlu Sümeyye dünyanın zirvesinde

20.05.2022 14:27
Yunusemre Belediyesporlu Sümeyye dünyanın zirvesinde

MANİSA'da Yunusemre Belediyespor'un başarılı judocusu Sümeyye Kaya, Fransa'da düzenlenen Okul Sporları Dünya Şampiyonası'nda ülkemize altın madalya kazandırdı.

MANİSA'da Yunusemre Belediyespor'un başarılı judocusu Sümeyye Kaya, Fransa'da düzenlenen Okul Sporları Dünya Şampiyonası'nda ülkemize altın madalya kazandırdı. Yunusemre Belediyespor'un Türk sporuna armağanı Sümeyye Kaya, judoda tarihi bir başarı daha getirdi. Sümeyye, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da düzenlenen Dünya Okul Sporları Judo Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Judo kadınlar 70 kilogramda mindere çıkan Sümeyye Kaya, finalde Cezayirli rakibi Benchallal Dyhia'yı yenerek altın madalyayı boynuna takıp büyük bir başarıya imza attı.

Aynı zamanda Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrencisi olan Sümeyye, Yunanistan'da elde ettiği gençler Avrupa üçüncülüğüne, Okul Sporları Dünya Şampiyonası'ndaki şampiyonluğu da eklemiş oldu. Sümeyye'nin başarı merdivenlerini hızla tırmandığını belirten Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, "Altın kızımız zoru başarıp bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi öncülüğünde spora ve sporcuya yapılan yatırımların en güzel meyvelerinden biri de bu dünya şampiyonluğu oldu. Elde ettiği başarıyla bir kez daha göğsümüzü kabartan, ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın zirvesine çıkaran sporcumuzu ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.


- Manisa
Yunusemre Belediyesporlu Sümeyye dünyanın zirvesinde
Yunusemre Belediyesporlu Sümeyye dünyanın zirvesinde
Yunusemre Belediyesporlu Sümeyye dünyanın zirvesinde
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Yunusemre Belediyesporlu Sümeyye dünyanın zirvesinde - Son Dakika


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