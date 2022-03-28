Yunusemre Belediyesporlu Sümeyye Kaya'dan Avrupa'da madalya - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesporlu Sümeyye Kaya'dan Avrupa'da madalya

28.03.2022 13:01
Yunusemre Belediyesporlu Sümeyye Kaya'dan Avrupa'da madalya

Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Sümeyye Kaya, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan Gençler Avrupa Judo Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Sümeyye Kaya, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan Gençler Avrupa Judo Kupası'nda bronz madalya kazandı. 27 ülkenin katılımıyla gerçekleşen müsabakalarda iyi bir performans ortaya koyan Sümeyye, 78 kilogramda büyük bir başarıya imza atarak madalya koleksiyonuna Avrupa başarısını ekledi. Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, ülkemize bronz madalya kazandıran Sümeyye ile gurur duyduklarını söyledi.

Tarihi başarının büyük emek ve disiplinli çalışma sonucunda elde edildiğini kaydeden Alkan, "Avrupa Judo Federasyonu tarafından Yunanistan'da düzenlenen müsabakalarda bronz madalya kazanan sporcumuzu ve başarıda emeği olan antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Altın kızımızın böylesine bir başarı elde edeceğine yürekten inanıyorduk. Çünkü çok emek veriyordu. Buralara hak ederek geldi ve kendisine inananları bir kez daha gururlandırdı. Bu madalyayı bizlerin her daim yanında olan Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye ve şehrimize armağan ediyoruz. Çok mutluyuz" dedi.


Yunusemre Belediyesporlu Sümeyye Kaya'dan Avrupa'da madalya
Yunusemre Belediyesporlu Sümeyye Kaya'dan Avrupa'da madalya
Yunusemre Belediyesporlu Sümeyye Kaya'dan Avrupa'da madalya
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Manisalı judocu Sümeyye Kaya Avrupa 3'üncüsü oldu Manisalı judocu Sümeyye Kaya Avrupa 3'üncüsü oldu Genç milli judocular, Avrupa Kupası'nda biri altın 4 madalya kazandı Genç milli judocular, Avrupa Kupası'nda biri altın 4 madalya kazandı

Bronz Madalya, Yunanistan, Milli, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yunusemre Belediyesporlu Sümeyye Kaya'dan Avrupa'da madalya - Son Dakika


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