Yunusemre Belediyespor\'dan Gelişim Ligleri hamlesi

Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Ligleri'nde mücadele etmeyi hedefleyen Yunusemre Belediye spor, U16, U17 ve U19 takımlarını emanet edeceği teknik direktörleri tanıttı. Kulüp yönetimi, hedeflerinin sadece başarılı futbolcular değil, geleceğin spor insanlarını yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Ligleri'ne katılma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyespor, 2026-2027 sezonunda U16, U17 ve U19 takımlarında görev yapacak teknik direktörlerini düzenlenen törenle kamuoyuna tanıttı.

Kulüp tarafından gerçekleştirilen tanıtım programında U16 Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Talip Kaya, U17 Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Birol Yiğit, U19 Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne ise Fadıl Kantaşlı'nın getirildiği açıklandı.

Tanıtım programına Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, Futbol Şube Sorumlusu Necati Türkoğlular, Futbol Altyapı Genel Koordinatörü Ünal Taşçı ile takım kaptanları Musa Düzgün, Berkay Canlı ve Ensar Ulukaya katıldı.

Programda konuşan Kulüp Başkanı Bülent Kanik, Gelişim Ligleri'nin kulübün geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, altyapıya yapılan yatırımların kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Yeni sezonda önemli bir yapılanma içerisinde olduklarını ifade eden Kanik, göreve getirilen teknik direktörlerin bilgi ve tecrübeleriyle genç sporcuların gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını dile getirdi. Amaçlarının sadece maç kazanmak olmadığını vurgulayan Kanik, iyi futbolcuların yanı sıra iyi bireyler ve geleceğin spor insanlarını yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek desteklerinden dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a teşekkür etti.

Futbol Şube Sorumlusu Necati Türkoğlular ise Gelişim Ligleri'nin genç oyuncular için önemli bir vitrin olduğunu ifade ederek, uzun süredir üzerinde çalıştıkları planlama doğrultusunda teknik kadroyu oluşturduklarını söyledi. Altyapıda yetişen sporcuların profesyonel futbola giden yolda daha fazla fırsat bulmasını amaçladıklarını kaydeden Türkoğlular, doğru eğitim, planlama ve sabırlı çalışmalarla önümüzdeki yıllarda bunun karşılığını alacaklarına inandıklarını belirtti.

Yunusemre Belediyespor, oluşturduğu yeni teknik kadrosuyla 2026-2027 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Ligleri'nde yer alarak altyapısından yetişen genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmayı hedefliyor. - MANİSA