Yunusemre'de çocuk ve gençler wushu öğreniyor

Yunusemre Belediye spor yaz spor okulları wushu çalışmaları yoğun ilgiyle başladı.

Yunusemre Belediyespor Yaz Spor Okulları 15 branşta faaliyetlerini sürdüren Yunusemre Belediyespor'da wushu çalışmaları başladı. Gediz Spor Salonları'nda uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen çalışmalara olan ilgi her geçen gün artıyor. Temel eğitim ve eğitsel oyunlarla wushu branşı ile tanışan çocuk ve gençler, daha ilk günden gösterdikleri gayretli ve istekli performansla antrenörlerden olumlu not aldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Wushu Antrenörü Yusuf Çetinkaya, bu sporunun Manisa'da günden güne yaygınlaştığını söyledi. Çetinkaya, "Wushu, geniş yelpazesi olan, 7'den 77'ye herkesin yapabileceği bir spor. Ailelerin yoğun ilgisi var. Salona sığmıyoruz. Yaz okullarında süre kısıtlı olduğu için temel eğitim çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Her şeyden önce çocuklarımızın topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak istiyoruz. Yetenekli olan çocuklarımızın da ilerde wushuya devam etmesi ve başarılı olması için gerekli altyapıyı hazırlıyoruz. Bizlere her türlü desteği veren Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e, Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a teşekkür ediyoruz. İsteklerimizi her zaman geri çevirmediler. Onların destekleriyle kendimizi gençliğe adadık. Ülkemizin geleceği için çalışkan ve ahlaklı bir gençlik yetiştirmeye hazırız" dedi. - MANİSA