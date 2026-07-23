Yaz sıcağında çocuklara havuz sürprizi - Son Dakika
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Yaz sıcağında çocuklara havuz sürprizi

Yaz sıcağında çocuklara havuz sürprizi
23.07.2026 12:12  Güncelleme: 12:13
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Yunusemre Belediyesi, Belediyespor ve Mesir Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte çocuklar, Muradiye Sosyal Tesisleri Yüzme Havuzu'nda güvenli ortamda yüzerek yaz tatilini sporla değerlendirdi.

Yunusemre Belediyesi, Yunusemre Belediyespor ve Mesir Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte çocuklar Muradiye Sosyal Tesisleri Yüzme Havuzu'nda hem serinledi hem de yaz tatilini sporla değerlendirme fırsatı buldu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen yüzme etkinliğiyle çocuklar yaz sıcaklarında hem serinlemenin hem de eğlenceli vakit geçirmenin keyfini yaşadı.

Yunusemre Belediyesi, Yunusemre Belediyespor ve Mesir Mahalle Muhtarlığı iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında mahallede yaşayan çocuklar servislerle Muradiye Sosyal Tesisleri Yüzme Havuzu'na götürüldü. Yunusemre Belediyespor'un yüzme antrenörleri gözetiminde havuza giren çocuklar, güvenli ortamda yüzme deneyimi yaşarken doyasıya eğlendi.

Gün boyunca devam eden etkinlikte çocuklar yaz tatillerini sporla değerlendirmenin yanı sıra sıcak havanın etkisini de havuzda attı. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda çocukların neşesi yüzlerine yansırken, etkinlik mahalle sakinlerinden de takdir topladı.

Çocukların sosyal ve sportif gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan etkinliğe katılan Mesir Mahalle Muhtarı Semra Geçer, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Geçer, çocukların böylesine anlamlı sosyal ve sportif etkinliklerle buluşturulmasının önemine dikkat çekerek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a, Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik'e ve katkı sunan tüm ekibe teşekkürlerini iletti.

Yunusemre Belediyesi yetkilileri ise çocukların yaz tatillerini verimli, sağlıklı ve güvenli ortamlarda geçirebilmeleri amacıyla benzer sosyal ve sportif etkinliklerin devam edeceğini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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