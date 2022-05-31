Yunusemre'de futbol yetenek taramaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yunusemre'de futbol yetenek taramaları devam ediyor

31.05.2022 14:33
Yunusemre'de futbol yetenek taramaları devam ediyor

Yunusemre Belediyespor, geleceğin futbolcularının tespiti için ilkokullarda başlattığı yetenek taramalarını hızlandırdı.

Yunusemre Belediyespor, geleceğin futbolcularının tespiti için ilkokullarda başlattığı yetenek taramalarını hızlandırdı.

Yunusemre Belediyespor, futbol altyapısına yeni yetenekleri kazandırmak için çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Mavi-beyazlılar son olarak Vakıfbank Türkbirliği İlkokulu ile Şehzadeler İlkokulu'nda keşif yaparak birçok yeteneği tespit etti. Yunusemre Belediyespor Futbol Altyapı Sorumlusu İbrahim Sarıoğlu, antrenörler Serkan Gaşi, Cemil Aksel, Bayram Hasçelik ve Ercan Narinç gözetimindeki taramalar, oldukça renkli ve heyecanlı geçiyor. Öğrencilerin hem yarıştığını hem de yeteneklerini sergilediğini belirten Yunusemre Belediyespor Futbol Altyapı Sorumlusu İbrahim Sarıoğlu, taramada beğenilen öğrencilerin Yunusemre Belediyesi öncülüğünde altyapı yaş gruplarına dahil edilerek yaz-kış futbol eğitiminden geçirileceğini söyledi. Taramaların devam edeceğini sözlerine ekleyen Sarıoğlu, Vakıfbank Türkbirliği ve Şehzadeler İlkokulu idarecileri, öğretmenleri ve öğrenci velilerine yakın ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. - MANİSA

Yunusemre'de futbol yetenek taramaları devam ediyor
Yunusemre'de futbol yetenek taramaları devam ediyor
Yunusemre'de futbol yetenek taramaları devam ediyor
Yunusemre'de futbol yetenek taramaları devam ediyor
Yunusemre'de futbol yetenek taramaları devam ediyor

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
İspanya Uluslar Ligi hazırlıklarına başladı İspanya Uluslar Ligi hazırlıklarına başladı 17 ve 19 yaş altı kadın futbol milli takımlarının rakipleri açıklandı 17 ve 19 yaş altı kadın futbol milli takımlarının rakipleri açıklandı Adıyaman takımı Şırnak'ta 4'üncü oldu Adıyaman takımı Şırnak'ta 4'üncü oldu
Kaynak: İHA

İbrahim Sarıoğlu, Vakıflar Bankası, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunusemre'de futbol yetenek taramaları devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
14:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Silivri'ye gönderilen Kaftancıoğlu ile telefon görüşmesini anlattı: Sesi iyi geliyordu
14:51 İtalyan tenisçinin kıyafetinde bulunan logo olay oldu! Hakem maça çıkmasını engellemek istedi
14:48 24 yaşındaki Raziye'yi sokak ortasında katleden sanıktan kan donduran sözler: Aileye başsağlığı diliyorum
14:22 55 yaşındaki kadının sır ölümü! Oğlu "Babam attı, tutuklayın, kaçmasın" diye bağırmış
14:20 Beşiktaş'tan 3 milyon euroluk dev transfer! Samet Akaydın için görüşmeler sürüyor
14:08 Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan romantik görüntüler! Sürpriz doğum günü kutlaması yaptılar
14:04 Erdoğan'ın duyuracağı konut projesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Vatandaş aidat öder gibi ev alacak!
13:58 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu cezaevine giderken Türkan Saylan'ın "mola" işaretini tekrarladı
13:13 Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i belli oldu!
13:07 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanık hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 14:59:19. #1.12#
SON DAKİKA: Yunusemre'de futbol yetenek taramaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement