Yunusemre'de futbol yetenek taramaları devam ediyor

Yunusemre Belediyespor, geleceğin futbolcularının tespiti için ilkokullarda başlattığı yetenek taramalarını hızlandırdı.

Yunusemre Belediyespor, futbol altyapısına yeni yetenekleri kazandırmak için çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Mavi-beyazlılar son olarak Vakıfbank Türkbirliği İlkokulu ile Şehzadeler İlkokulu'nda keşif yaparak birçok yeteneği tespit etti. Yunusemre Belediyespor Futbol Altyapı Sorumlusu İbrahim Sarıoğlu, antrenörler Serkan Gaşi, Cemil Aksel, Bayram Hasçelik ve Ercan Narinç gözetimindeki taramalar, oldukça renkli ve heyecanlı geçiyor. Öğrencilerin hem yarıştığını hem de yeteneklerini sergilediğini belirten Yunusemre Belediyespor Futbol Altyapı Sorumlusu İbrahim Sarıoğlu, taramada beğenilen öğrencilerin Yunusemre Belediyesi öncülüğünde altyapı yaş gruplarına dahil edilerek yaz-kış futbol eğitiminden geçirileceğini söyledi. Taramaların devam edeceğini sözlerine ekleyen Sarıoğlu, Vakıfbank Türkbirliği ve Şehzadeler İlkokulu idarecileri, öğretmenleri ve öğrenci velilerine yakın ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. - MANİSA