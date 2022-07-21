Yunusemre'nin yeni sultanlarından yaz spor okuluna merhaba - Son Dakika
Üye Girişi

Yunusemre'nin yeni sultanlarından yaz spor okuluna merhaba

21.07.2022 11:19
Yunusemre'nin yeni sultanlarından yaz spor okuluna merhaba

Yunusemre Belediyespor'da yaz spor okulu voleybol çalışmaları yoğun ilgiyle başladı.

Yunusemre Belediye spor'da yaz spor okulu voleybol çalışmaları yoğun ilgiyle başladı.

Yunusemre Belediyespor Yaz Spor Okulu voleybol kursları Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda başladı. 8 - 15 yaş grubunda başlayan kurslara yoğun ilgi var. Yunusemre'nin yeni sultanları, uzman antrenörler eşliğinde salona inerken, ilk antrenmanlarını heyecan ve coşkuyla gerçekleştirdi. Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, Kulüp Genel Koordinatörü Güliz Onater ile birlikte ilk antrenmanı ziyaret ederek sporcu ve antrenörlere başarılar diledi. Sporun birçok dalında hizmet verdiklerini belirten Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, bu yıl yaz spor okullarına olan yoğun talepten memnun olduklarını söyledi. Ana hedeflerinin gençleri zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırıp spor yapabilmelerini sağlamak olduğunu kaydeden Can, "Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, ahlaklı ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için bizlere her daim destek veriyor. Sporun ve sporcunun yanında olan başkanımıza teşekkür ederiz. Amacımız yaz spor okulları ile çocuklarımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili yaşatmak. Yaz spor okullarımıza olan katılımın her geçen gün artmasından, gençlerimizin sürekli büyüyen spor sevgisinden dolayı çok mutluyuz. Geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımıza hayırlı bir yaz spor okulu sezonu diliyorum" dedi. - MANİSA

YORUMLAR
500
Meral Akşener'le sohbet eden genç 'Abi' dedi! Aldığı yanıt yüzleri güldürdü Meral Akşener'le sohbet eden genç 'Abi' dedi! Aldığı yanıt yüzleri güldürdü Başakşehir'de voleybol turnuvası heyecanı başladı Başakşehir'de voleybol turnuvası heyecanı başladı
Kaynak: İHA

Abdullah Can, voleybol, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunusemre'nin yeni sultanlarından yaz spor okuluna merhaba - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:23 Dolardaki artışa güzel oyuncu Birce Akalay'dan sert eleştiri: Halkımız sefil oldu
11:05 Vatandaşları ilgilendiren önemli karar! İdari para cezalarının ödeme süresinde düzenlemeye gidildi
11:05 Güne düşüşle başlayan gram altın 959 liradan alıcı buluyor
10:52 Çin tankları çıkardı! Çin Halk Bankası'ndan paralarını çekemeyen Çinliler sokaklarda
10:46 Merve Boluğur, bugün ilk kez sahneye çıkacak! Bilet fiyatı ise duyanları hayrete düşürdü
10:45 İspanyol devi Barcelona'da 'W' krizi! Yeni transfer Lewandowski'nin formaları bekletiliyor
10:33 Kayınbabası tarafından bıçaklanan damat, yakınlarıyla saldırganın evini basınca kurşunlandı
10:29 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar baskısı arttı! Yükselmeye başladı
10:23 Korkunç cinayet! Tacizciyi öldürmek için dehşete düşüren bir plan yaptılar
10:20 Meral Akşener'le sohbet eden genç "Abi" dedi! Aldığı yanıt yüzleri güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 11:33:03. #1.11#
SON DAKİKA: Yunusemre'nin yeni sultanlarından yaz spor okuluna merhaba - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement