Yunusemreli badmintonculardan madalya yağmuru

Yunusemre Belediyespor'un badmintoncuları, 13 Yaş Altı Badminton İl Birinciliği'nde 22 madalyaya imza attı.

Badminton İl Temsilciliğince organize edilen 13 Yaş Altı Badminton İl Birinciliği, Çok Amaçlı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Müsabakalarda mücadele eden Yunusemre Belediyespor, 8 altın, 5 gümüş, 9 üçüncülük ile toplamda 22 madalya elde etti. Sporcular, 12-16 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Öte yandan Yunusemreli badmintoncular, 11 Aralık Cumartesi günü yapılacak Büyükler Badminton İl Birinciliği'ne de 11 sporcu ile katılacak. Buradan vize almak isteyen Mavi Beyazlı sporcular, 20-26 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek Büyükler Türkiye Şampiyonası'na katılarak Manisa'ya madalya kazandırmak istiyor. - MANİSA