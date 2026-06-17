Yunusemreli judoculardan Kuzey Makedonya\'da 6 madalya birden

Kuzey Makedonya'da düzenlenen Uluslararası Struga Open 2026 Judo Turnuvası'nda mücadele eden Yunusemre Belediyesporlu judocular, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak büyük başarıya imza attı.

Yunusemre Belediyespor'un başarılı judocuları, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Uluslararası Struga Open 2026 Judo Turnuvası'nda gösterdikleri performansla göz doldurdu. Ohrid kentinde gerçekleştirilen organizasyonda mindere çıkan kırmızı-siyahlı sporcular, toplam 6 madalya kazanarak hem Manisa'nın hem de Türkiye'nin gururu oldu.

Uluslararası turnuvada Yunusemre Belediyespor adına mücadele eden sporculardan Merve Özdemir 25 kiloda ve Yalın Aras Karataş 32 kiloda rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzandı. Zeynep Nisa Çakal ise 40 kiloda gümüş madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Turnuvada Doruk Ege Şahinbaş 30 kiloda, Esmanur Taşdemir +48 kiloda ve Alp Canıtez 66 kiloda bronz madalyanın sahibi olarak kürsüye çıkmayı başardı.

Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, uluslararası arenada elde edilen başarıların kendilerini gururlandırdığını belirterek sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti. Kanik, "Kulübümüzün judo branşında elde ettiği başarılar uluslararası organizasyonlarda da karşılığını buluyor. Sporcularımızın Struga Open gibi önemli bir turnuvada ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil ederek 6 madalya ile dönmesi bizleri son derece mutlu etti. Başta sporcularımız olmak üzere antrenörlerimizi ve her zaman yanlarında olan ailelerini kutluyorum" dedi.

Uluslararası Struga Open 2026 Judo Turnuvası'nda elde edilen 6 madalya, Yunusemre Belediyespor'un altyapıdan yetiştirdiği sporcularla judo branşında ulaştığı seviyeyi bir kez daha ortaya koydu. Sporcuların başarısı Manisa spor camiasında da büyük sevinçle karşılandı. - MANİSA