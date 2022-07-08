Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Judo İl Temsilciliğince organize edilen Minikler Judo İl Birinciliği, Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Müsabakalarda mücadele eden Yunusemre Belediyespor'un judocuları, 5 altın, 3 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplamda 15 madalyaya imza atarak alkışlandı. Madalyalara ambargo koyan judocular, 22 - 24 Temmuz tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil etmeye hak kazandı. Mavi Beyazlı ekibin dereceleri şöyle: Minik kızlar; 32 kilogramda Elif Avuci 3., 40 kilogramda Hiranur Özbek 1., 44 kilogramda Yağmur Yıldırım 3., 48 kilogramda Zeynep Şimşek 2., 52 kilogramda Azra Karataş 3., 57 kilogramda İkra Üzüm 1.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Yunusemreli minik judoculardan madalya yağmuru - Son Dakika

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