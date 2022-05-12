"19 Mayıs Spor Şenliği" başladı - Son Dakika
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"19 Mayıs Spor Şenliği" başladı

12.05.2022 12:28
"19 Mayıs Spor Şenliği" başladı

Yüreğir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "19 Mayıs Spor Şenliği" düzenledi.

Yüreğir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "19 Mayıs Spor Şenliği" düzenledi.

Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında voleybol, atletizm, masa tenisi, satranç, futsal, dart, badminton, bilek güreşi ve tenis müsabakaları yapılıyor. Müsabakalara katılan genç sporcular dostluk bilinci ile yarışıyor.

31 Mayıs'a kadar sürecek olan spor şenliği, Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi, PTT Evleri Spor Salonu, Cumhuriyet Gençlik Merkezi, Yüreğir Belediyesi Tenis Kortları, Serinevler Spor Salonu ve Yüreğir Gençlik Merkezi'nde düzenleniyor.

Şenlik kapsamında ayrıca 13-15 Mayıs tarihleri arasında Yüreğir Millet Bahçesinde İzci kampı kurulacak. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in de kamp ateşi etrafında gençlerle söyleşide buluşacağı kamp 3 gün sürecek. 25 Mayıs'ta Cumhuriyet Gençlik Merkezi'nde '19 Mayıs Kültür ve Sanat Şenliği' düzenlenecek. Müzik ve resim kurslarına katılan gençler yeteneklerini sergileyecek. 25-26 Mayıs tarihlerinde ise Yüreğir Atakent Halı Sahada Genç Erkekler - Genç Kızlar kategorilerinde okullar arası ödüllü penaltı turnuvası gerçekleştirilecek. - ADANA

19 Mayıs Spor Şenliği başladı
19 Mayıs Spor Şenliği başladı
19 Mayıs Spor Şenliği başladı
19 Mayıs Spor Şenliği başladı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor '19 Mayıs Spor Şenliği' başladı - Son Dakika


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