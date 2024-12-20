YURTLİG Voleybol Maçları Erzurum\'da Başladı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtları Genel Müdürlüğü faaliyet programında yer alan ve Erzurum GSİM'nin ev sahipliğinde yapılan Yurt Müdürlükleri arası YURTLİG Voleybol maçları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtları Genel Müdürlüğü 2024-2025 Öğretim Sezonu faaliyet programında yer alan ve Erzurum GSİM'nin ev sahipliğinde yapılan Yurt Müdürlükleri arası YURTLİG Voleybol maçları başladı.

Vedat Engin Koordinatörlüğünde YURTLİG Voleybol Müsabakaları Erzurum Spor Salonu'nda oynan kız maçlarıyla başladı. Nefes kesen ilk maçta Kazım Karabekir Kız Yurdu, Hınıs Kız Yurdu'nu 3-1 mağlup etti. Başabaş geçen mücadeleden galip ayrılan antrenör Selma Erzincanlı yönetimindeki Kazım Karabekir Kız Yurdu büyük bir sevinç yaşadı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği YURTLİG Voleybol Müsabakalarının ikincisinde Erzurum Spor Salonunda Nenehatun Kız Yurdu ile Narman Kız Yurdu karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen mücadeleden Nenehatun Kız Yurdu 3-1 galip geldi. Maç sonrasında Nenehatun Kız Yurdu sporcuları galibiyet coşkusu yaşadı. Müsabakaların koordinatörü Vedat Engin, sportmence geçen karşılaşmalar sonunda sporcuları tebrik etti. - ERZURUM