YURTLİG Voleybol Maçları Erzurum'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

YURTLİG Voleybol Maçları Erzurum'da Başladı

YURTLİG Voleybol Maçları Erzurum\'da Başladı

Erzurum GSİM ev sahipliğinde YURTLİG Voleybol müsabakaları başladı, ilk gün heyecan doluydu.

20.12.2024 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtları Genel Müdürlüğü faaliyet programında yer alan ve Erzurum GSİM'nin ev sahipliğinde yapılan Yurt Müdürlükleri arası YURTLİG Voleybol maçları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtları Genel Müdürlüğü 2024-2025 Öğretim Sezonu faaliyet programında yer alan ve Erzurum GSİM'nin ev sahipliğinde yapılan Yurt Müdürlükleri arası YURTLİG Voleybol maçları başladı.

Vedat Engin Koordinatörlüğünde YURTLİG Voleybol Müsabakaları Erzurum Spor Salonu'nda oynan kız maçlarıyla başladı. Nefes kesen ilk maçta Kazım Karabekir Kız Yurdu, Hınıs Kız Yurdu'nu 3-1 mağlup etti. Başabaş geçen mücadeleden galip ayrılan antrenör Selma Erzincanlı yönetimindeki Kazım Karabekir Kız Yurdu büyük bir sevinç yaşadı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği YURTLİG Voleybol Müsabakalarının ikincisinde Erzurum Spor Salonunda Nenehatun Kız Yurdu ile Narman Kız Yurdu karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen mücadeleden Nenehatun Kız Yurdu 3-1 galip geldi. Maç sonrasında Nenehatun Kız Yurdu sporcuları galibiyet coşkusu yaşadı. Müsabakaların koordinatörü Vedat Engin, sportmence geçen karşılaşmalar sonunda sporcuları tebrik etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Kazım Karabekir, Yerel Haberler, Etkinlikler, Voleybol, erzurum, Gençlik, Narman, Hınıs, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor YURTLİG Voleybol Maçları Erzurum'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:11 ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
21:06 Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
20:25 Erdoğan’dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye’yi birlikte inşa edeceğiz Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
09:50 El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor
09:47 Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo’ya satmış Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo'ya satmış
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
09:37 İstanbul’da bitmek bilmeyen trafik çilesi İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesi
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 21:49:15. #1.13#
SON DAKİKA: YURTLİG Voleybol Maçları Erzurum'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.