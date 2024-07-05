Yusuf Can Zeybek, Ahmet Taşçı'dan helallik aldıktan sonra altın kemeri kazanmak istiyor - Son Dakika
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Yusuf Can Zeybek, Ahmet Taşçı'dan helallik aldıktan sonra altın kemeri kazanmak istiyor

Yusuf Can Zeybek, Ahmet Taşçı\'dan helallik aldıktan sonra altın kemeri kazanmak istiyor

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, Ahmet Taşçı'dan helallik aldıktan sonra altın kemeri kazanmak istiyor. Zeybek, geçen yıl başpehlivanlık kazandığı Kırkpınar'da bu yıl da şampiyon olup altın kemerin ebedi sahibi olmayı hedefliyor. Ahmet Taşçı'nın 2 kez sürekli sahibi olduğu altın kemer, hiçbir başpehlivanda ebedi olarak kalmamıştır. Zeybek, Taşçı'dan helallik alarak kemerin ahını kaldırmak ve üçüncü kez altın kemeri kazanmak için çalışmalarına devam ediyor.

05.07.2024 13:07
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662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, güreşseverler arasında "ahlı kemer" olarak adlandırılan altın kemeri yağlı güreşin efsane ismi Ahmet Taşçı'dan helallik aldıktan sonra kazanmak istiyor.

Yusuf Can Zeybek, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi İsmail Balaban'ı altın puan bölümünde aldığı puanla mağlup ederek, başpehlivanlığı kazanmıştı.

Bu yıl er meydanından altın kemerle çıkmayı hedefleyen Yusuf Can Zeybek, gelecek yıl da Kırkpınar'da şampiyon olup altın kemerin ebedi sahibi olmayı arzuluyor.

Başpehlivanların hayallerini süsleyen altın kemerin 2 kez sürekli sahibi olan Ahmet Taşçı, 2001'de üçüncü kez daimi kemeri kazanmaya yakın olduğu güreşte hakemlere sinirlenip rakibi Vedat Ergin'in elini kaldırıp müsabakayı kaybetmişti.

Böylece en son 1997'de Taşçı ile sahibini bulan ve aradan 27 yıl geçmesine rağmen güreşseverler arasında "ahlı kemer" olarak adlandırılan altın kemer, hiçbir başpehlivanda ebedi olarak kalmadı.

"Kırkpınar'a geçen yıldan daha iyi hazırlandım"

Başpehlivan Yusuf Can Zeybek, AA muhabirine, bu yıl kış çalışmalarının ağır geçtiğini söyledi.

Kırkpınar öncesi yoğun bir kamp süreci yaşadığını belirten Yusuf Can Zeybek, "Kırkpınar'a geçen yıldan daha iyi hazırlandım. Cumhuriyetimizin 100. yılında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı oldum, gururluyum. 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı olmak istiyorum." dedi.

Yusuf Can Zeybek, başarı için yoğun ve disiplinli çalışmak gerektiğini dile getirdi.

Bu yıl çalışmalarını yoğun biçimde sürdürdüğünü anlatan Yusuf Can Zeybek, şunları kaydetti:

"Kırkpınar biraz kura ve biraz nasip işi, inşallah biz de nasibimizi arayacağız. Umutluyum, stresim yok, altın kemeri kazanacağıma inanıyorum. İnşallah nasip olur. Allah'ım inşallah pazar günü altın kemeri kuşanıp Antalya'ya götürmeyi nasip eder. Bir başpehlivanın hedefi, önce altın kemeri almaktır. Daha sonra kemeri üç defa üst üste alıp ebedi sahibi olmaktır. Biz kemerimizi aldık ancak hedeflerimiz gün geçtikçe büyüyor. Üç kere üst üste alıp kemerin ebedi sahibi olup ismimizi tarihe geçirmek istiyoruz."

"Ahmet Taşçı ustamızın ilk önce elini öpeceğiz"

Yusuf Can Zeybek, "ahlı kemer" olarak adlandırılan altın kemerin lanetini kırmak istediğini söyledi.

Ahmet Taşçı'nın altın kemeri ebedi olarak 2 kez aldığını belirten Yusuf Can Zeybek, şöyle konuştu:

"Kendisi de 'Üçüncü kez altın kemeri almaya yaklaşmışken hakkımız yendi.' diyor. Kemerin ebedi sahibi olmak için Ahmet Taşçı ustamızın ilk önce elini öpeceğiz, rızasını alıp üçüncü kemer için Kırkpınar'a geleceğiz. Hedefimizde bu var. Kemerin ahını kaldırmak istiyoruz. İlk önce ustadan helallik alacağız, sonra üçüncü kemer için çalışmaya başlayacağız. Ahmet ustamızla sürekli görüşürüz, antrenmanlarımdan önce onun çalışmalarını ve güreşlerini izlerim. İnşallah onun gibi büyük bir güreşçi olmayı nasip eder Allah'ım bize de."

Kaynak: AA

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