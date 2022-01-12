Yusuf Demir'in Barcelona macerasına son verdiler

Yusuf Demir'in Barcelona hayali bu sezon için son buldu. Katalan devi, sezon başında Avusturya ekibi Rapid Wien'den kiraladığı Yusuf'u takımına geri gönderdi.

ZORUNLU OPSİYON MADDESİ

Barcelona, 9 maça çıkan Yusuf'u 1 maça daha çıkarsaydı mecburen kadrosuna katacaktı. Yusuf'u almak istemeyen Barcelona, genç futbolcuyu Viyana'ya gönderdi. Yusuf antrenmanlarını Rapid Wien'de yapacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3 MAÇ

Yusuf Demir bu sezon 9 resmi karşılaşmada şans buldu. 6 maç La Liga'da, 3 maç ise Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi. Yusuf, gol katkısı veremedi.