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Yusuf Demirel, U15 milli takım aday kadrosuna davet edildi - Son Dakika
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Yusuf Demirel, U15 milli takım aday kadrosuna davet edildi

Taşovaspor'un genç yeteneği Yusuf Demirel, U15 milli takım aday kadrosuna davet edilmesinin ardından memleketinde çıktığı ilk maçında 2 gol atmayı başardı. Demirel, milli takıma gelmesindeki en büyük desteği antrenörleri Osman Hoca ve Ömer Hoca'ya teşekkür etti. Taşovaspor'un antrenörü ve kulüp başkanı Osman Keleş ise, sporcu bulmanın zorluğuna dikkat çekerek, Yusuf'un başarısında Taşovaspor Kulübü ve takım arkadaşlarının önemli rol oynadığını belirtti.

Yusuf Demirel, U15 milli takım aday kadrosuna davet edildi
15.12.2023 - 11:34,
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Taşovaspor'un golleriyle gelecek vaat eden gol makinesi genç yeteneği Yusuf Demirel, U15 milli takım aday kadrosuna davet edilmesinin ardından moralle döndüğü memleketinde çıktığı ilk maçında 2 gol atmayı başardı.

Yaz okulu kursu için adım attığı Taşovspor'da U13'te 33 gol atarak gol kralı olarak dikkatleri üzerine çeken Yusuf Demirel, "Milli takıma gelmemdeki en büyük desteği Osman Hocam ve Ömer Hocam verdi. Onlar olmasaydı belki de buraya kadar gelemeyecektim" dedi.

44 yıldır Taşovaspor'un antrenörü olduğu gibi kulüp başkanlığını da yapan Osman Keleş ise, "Sporcu bulamıyorum. 10 bin nüfuslu ilçede bu kadar sporcu çıkıyor. Mühim olan bu memleketin çocuğuna hizmet etmek. Taşovaspor olmasaydı bu çocuğu, Yusuf'u kim görecekti. Takım arkadaşları iyi olmasaydı acaba Yusuf milli olabilir miydi? Olamazdı. Yani burada kutlanması gereken Taşovaspor Kulübü ve bu çocuğun arkadaşlarıdır" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Yusuf Demirel, U15 milli takım aday kadrosuna davet edildi - Son Dakika


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