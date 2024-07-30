Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanarak Türk spor tarihine adlarını yazdırdı. Bu başarıyla birlikte Türkiye, atıcılıktaki ilk olimpiyat madalyasını elde etti. Şevval İlayda Tarhan daha önce 10 metre havalı tabanca genç kızlar kategorisinde altın madalya kazanmıştı. Yusuf Dikeç ise 5. kez olimpiyatlarda mücadele ederek hedefine ulaştı.

30.07.2024 13:17
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MUSA SAMUR - Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı.

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdı.

Elemelerde 582 puanla birinci olan ve aynı zamanda olimpiyat sıralama rekorunu da egale eden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, finalde Sırbistan ile karşılaştı.

Müsabakayı son atışlar sonucu 16-14 kaybeden ve olimpiyat ikincisi olan milliler, Türk sporu adına bir ilki gerçekleştirdi.

Şevval İlayda, "Türkiye'nin Yıldızları"na konuk olmuştu

AA'nın gelecek vadeden sporculara yer verdiği "Türkiye'nin Yıldızları" projesinde, milli atıcı Şevval İlayda Tarhan da yer almıştı.

Güney Kore'de düzenlenen 2018 Bütün Dallar Dünya Şampiyonası'nda, 10 metre havalı tabanca genç kızlar kategorisinde altın madalya alarak dikkatleri çeken Şevval İlayda, 2019'da bu kez Hırvatistan'da aynı sınıfta Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.

İlk olimpiyat deneyiminde madalya sevinci yaşayan 24 yaşındaki Şevval İlayda, 2018 yılında "Türkiye'nin Yıldızları" projesi kapsamında AA'ya verdiği röportajda, çocukluğundan beri polis ya da asker olmayı istediğini belirtmişti.

Atıcılık sporuna başlamasına annesinin vesile olduğunu dile getiren Şevval İlayda, "Ailemde polis ya da asker yok. Buna karşın hayalime hiç karşı çıkmadılar. Polisliği ya da askerliği neden sevdiğimi bilmiyorum ama silahlar, üniforma ilgimi çekiyordu. Annem bir gün aradı, 'Böyle bir spor varmış. Başlamak ister misin asker ya da polis olmana da belki bir faydası olabilir.' dedi. Buralara geleceğimi düşünerek başlamamıştım. Beklemediğim bir sürede, beklemediğim bu noktalara geldim." ifadelerini kullanmıştı.

Bir ara atıcılığı bırakmayı düşünen milli sporcu, "Eğer son yarışmada dünya şampiyonu olmasaydım atıcılığı bırakıp tekrar derslerime yönelip askeriyeye ya da polisliğe girmeyi planlamıştım ama dünya şampiyonu olduğum için atıcılığı bırakmadım." görüşlerine yer vermişti.

Yusuf Dikeç, 5'inci olimpiyatında madalya hedefine ulaştı

Milli atıcısı Yusuf Dikeç ise üst üste 5. kez olimpiyatlarda mücadele etti. Daha önce katıldığı 4 olimpiyatta madalya alamayan Dikeç, hedefine Paris 2024'te ulaştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi AA Spor Masası'nın konuğu olan 51 yaşındaki tecrübeli sporcu, iddialı açıklamalarda bulunmuştu.

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini vurgulayan tecrübeli atıcı, "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, peş peşe gideceğim beşinci olimpiyat. Burada madalya bekliyorum. Tabii ki her sporcu gittiği yarışmadan madalyayla dönmek ister. Sporcular olimpiyatlara sadece kendileri için gitmiyor, 85 milyon için gidiyor. Bunun yükünü ben de hissediyorum ama bu olimpiyatlarda daha tecrübeliyim. O duygu yoğunluğunu daha iyi yönetebileceğim kanısındayım. Bu da yarışmamın sonucuna yansıyacak. Çünkü gerçekten iyi hazırlandım, madalyayla döneceğim." değerlendirmesini yapmıştı.

Karışık takımda madalya kazanacaklarının sinyalini olimpiyatlara gitmeden veren Dikeç, "Mix (karışık takım) olarak güçlü bir takımız, 2-3 yıldır girdiğimiz yarışmaların hepsinden madalyayla dönüyoruz." demişti.

Olimpiyat madalyasını koleksiyonuna ekleyen tecrübeli atıcının kariyerinde, 2 dünya ve 5 Avrupa şampiyonluğu madalyası da bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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